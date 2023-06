Doskozil präzisiert Aussagen zu Koalition

Wien - Neo-SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil hat seine Aussagen zu einer Koalition mit der ÖVP präzisiert. Direkt nach der Wahl hatte er gesagt, eine Koalition mit der FPÖ sei für ihn ausgeschlossen, er wolle aber deren Wähler zurückholen. "Nur dann gelingt auch der zweite Schritt, auch das will ich in Angriff nehmen: Keine Koalition mit der ÖVP." In seiner Partei wurde die Ansage teils skeptisch aufgenommen. Am Sonntag betonte Doskozil: Am Ende entscheide "natürlich" der Wählerwille.

Widersprüchliche Angaben zu Vormarsch der Ukraine im Donbass

Bachmut/Belgorod - Die Ukraine sieht sich rund um die umkämpfte Stadt Bachmut im Vormarsch. Es sei gelungen, eine russische Stellung in der Nähe der Stadt zu zerstören, sagte der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Olexandr Syrskyj, am Montag. "Wir rücken weiter vor." Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass eine ukrainische Großoffensive im Süden von Donezk vereitelt worden sei. Ein russischer Kommandant widersprach jedoch dieser Darstellung.

Europäischer Gerichtshof urteilt erneut zu polnischer Justiz

Luxemburg/Warschau/Brüssel - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) spricht an diesem Montag (14.30 Uhr) ein weiteres Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen. Hintergrund ist eine Klage der EU-Kommission aus dem Jahr 2021, wonach mehrere polnische Regelungen gegen EU-Recht verstoßen. Dabei geht es um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz bei der Überprüfung von EU-Recht sowie die Rechte von Richtern auf Achtung des Privatlebens.

Türk warnt vor Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

Wien - UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk warnt vor Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, wie sie zuletzt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gefordert hat. "In Afghanistan sehen wir jede Woche eine Verschlechterung der Menschenrechtslage, in Syrien ist die Menschenrechtslage nach wie vor äußerst prekär, ich seh nicht, dass man da mit zwangsweisen Rückführungen anfangen kann", so Türk im APA-Gespräch. Auch die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten sieht er kritisch.

Winterbilanz der Gletscher fiel heuer durchschnittlich aus

Wien - Die Winterbilanz der heimischen Gletscher ist wegen der ergiebigen Schneefälle im April und Mai insgesamt durchschnittlich ausgefallen. Das zeigen Messungen in den Hohen Tauern, informierte Geosphere Austria am Montag per Aussendung. Lag im Hochwinter extrem wenig Schnee, wuchs die Schneedecke dann doch noch deutlich. "Für die langfristige Entwicklung der Gletscher in Österreich ist aber die Witterung im Sommer wichtiger als im Winter", erläuterte der Experte Anton Neureiter.

NATO-Spekulationen: Dänische Regierungschefin bei Biden

Washington - Inmitten von Spekulationen über ihren möglichen Wechsel an die NATO-Spitze wird die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Montag von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen. "Ich habe eine gute Beziehung mit dem US-Präsidenten", sagte Frederiksen am Sonntagabend (Ortszeit) nach ihrer Ankunft in Washington dem dänischen Fernsehsender TV2. "Ich weiß, dass es Spekulationen in Sachen NATO gibt, aber ich werde jetzt nicht darauf eingehen."

Lebensmittel in Österreich oft teurer als in Deutschland

Wien - In Österreich liegt die Inflation seit Monaten deutlich über dem europäischen Schnitt, auch verglichen mit Deutschland steigen die Preise hierzulande deutlich stärker an. Das macht sich auch bei den Lebensmittelpreisen bemerkbar. Laut einem Preismonitor der Arbeiterkammer (AK) sind vergleichbare Markenartikel in Österreich brutto im Schnitt um 18 Prozent teurer als in Deutschland, netto - also ohne die unterschiedliche Mehrwertsteuer - waren es 15 Prozent.

Überschwemmungen in Haiti fordern mindestens 15 Tote

Port-au-Prince - Überschwemmungen und Erdrutsche nach schwerem Regen haben über das Wochenende in Haiti mindestens 15 Todesfälle verursacht. Weitere acht Personen würden vermisst, teilte die Zivilschutzbehörde des Karibikstaates am Sonntag (Ortszeit) mit. Insgesamt etwa 13.390 Menschen hätten am Samstag und Sonntag nach vorläufigen Zahlen ihre Zuhause verlassen und Zuflucht suchen müssen. Mehr als 1.200 Häuser seien überflutet worden, hieß es.

