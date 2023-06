Tausende müssen nach Dammbruch evakuiert werden

Moskau - Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Süd-Ukraine müssen Angaben aus Kiew zufolge Zehntausende Menschen vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht werden. Allein auf der von den Ukrainern kontrollierten rechten Seite des Flusses Dnipro müssten 17.000 Anrainer gerettet werden, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin der Ukraine, Viktoria Lytwynowa, am Dienstag. Rund 1.300 Menschen hatten ihre Häuser laut ukrainischen Angaben bis zum Nachmittag verlassen.

Wahlkommission erklärt Babler zum SPÖ-Vorsitzenden

Wien - Mit drei Tagen Verspätung ist Andreas Babler am Dienstag zum 13. Vorsitzenden der SPÖ gekürt worden. Die Wahlkommission führte notariell begleitet eine Neuauszählung der Stimmen vom Linzer Parteitag durch und kam zum Ergebnis, dass sich der Traiskirchener Bürgermeister dort durchgesetzt hat. Bei der Veranstaltung war noch Hans Peter Doskozil zum Sieger erklärt worden.

Nach Annäherung: Iran eröffnet Botschaft in Saudi-Arabien

Riad - Der Iran hat im Zuge der jüngsten Annäherung an Saudi-Arabien am Dienstag wie erwartet seine Botschaft in Riad wiedereröffnet. Die beiden Regionalmächte am Persischen Golf hatten im März unter Vermittlung Chinas die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart, die 2016 abgebrochen worden waren. Die Rivalität zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat jahrelang Konflikte unter anderem im Jemen und in Syrien befeuert.

USA lagen ukrainische Pläne für Angriff auf Nord Stream vor

Moskau/Washington - Den USA lagen einem Medienbericht zufolge drei Monate vor dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines detaillierte ukrainische Pläne für einen Angriff auf die Erdgasleitungen vor. Wie die "Washington Post" am Dienstag unter Berufung auf durchgestochene Informationen auf Discord berichtete, wurden die Einzelheiten des Plans von einem europäischen Geheimdienst zusammengetragen und im Juni 2022 an den US-Dienst CIA übergeben.

Neues Verfahren gegen Nawalny beginnt im Straflager

Moskau - Gegen den bereits inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny hat in Russland unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein neues Gerichtsverfahren wegen angeblichen Extremismus begonnen. "Es ist unmöglich, das Gericht zu sehen oder zu hören", schrieb Nawalnys Pressesprecherin Kira Jarmysch am Dienstag auf Twitter über die Verhandlung, die rund 260 Kilometer nordöstlich von Moskau direkt in Nawalnys Strafkolonie abgehalten wird.

Vier Vorarlberger Kinder nach Infektion auf Intensivstation

Bregenz - Nach Infektionen mit einem Escherichia coli (E. coli)-Bakterium sind in Vorarlberg mittlerweile zwölf Kinder und Jugendliche an schwerem Durchfall erkrankt. Vier der Kinder werden stationär im Landeskrankenhaus Feldkirch behandelt, zwei weitere an der Universitätsklinik Innsbruck, informierte die Landessanitätsdirektion am Dienstag. Vier der Kinder - jeweils zwei in Vorarlberg und Tirol - werden intensivmedizinisch betreut, um ein Nierenversagen zu verhindern.

EU-Betrugsbekämpfer: 430 Millionen Euro EU-Geld missbraucht

Brüssel - In der EU sind nach einem Bericht des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) vergangenes Jahr knapp 430 Millionen Euro Fördermittel missbraucht oder zweckentfremdet worden. Die EU-Behörde verhinderte nach eigenen Angaben die unrechtmäßige Verwendung von knapp 200 Millionen Euro, wie aus ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht.

Iranische Nobelpreisträgerin kritisiert Gefangenendeal

Teheran/Wien - Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi hat scharfe Kritik an dem Deal mit dem Iran geübt, der zur Freilassung zweier Österreicher geführt hat. "Das ist eine falsche Politik. Ihr bringt euch selbst in Gefahr", warnte Ebadi die Europäer. "Eigentlich würde ich verlangen, dass die Europäer nicht mehr über Menschenrechte reden, weil sie sich selbst nicht daran halten oder glauben, dass Menschenrechte nur ihnen zugute kommen", sagte sie am Dienstag in Wien der APA.

Wiener Börse schließt mit Kursverlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Dienstag 0,42 Prozent und schloss bei 3.127,62 Zählern. Das europäische Umfeld konnte sich nach etwas schwächerem Verlauf ins Plus vorarbeiten. Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb dünn. Nach dem Ende des US-Schuldenstreits rücken nun wieder Sorgen über nachlassendes Wirtschaftswachstum und die künftige Geldpolitik der großen Notenbanken in den Fokus. OMV-Aktien wurden ex-Dividende gehandelt.

