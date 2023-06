Moskau wirft Kiew nach Dammbruch Terroranschlag vor

Moskau/Cherson - Kurz vor der Sitzung des UNO-Sicherheitsrats hat das russische Außenministerium die Ukraine beschuldigt, den Kachowka-Staudamm zerstört zu haben. "Der Vorfall ist ein Terroranschlag, der sich gegen zutiefst zivile Infrastruktur richtet", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Behörde. Russland habe die Sitzung des Sicherheitsrats initiiert, um die von Kiew ausgelöste große "humanitäre und ökologische Katastrophe" zu verurteilen.

Christie will bei US-Präsidentschaftswahl antreten

Washington - Der frühere Gouverneur des US-Staates New Jersey, Chris Christie, will bei den Präsidentschaftswahlen 2024 antreten. Der zum scharfen Kritiker gewordene frühere Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump reichte am Dienstag bei der US-Bundeswahlkommission die erforderlichen Unterlagen für eine Kandidatur ein, wie auf der Seite der Behörde zu sehen war. Erwartet wurde, dass der 60-jährige Republikaner noch am Abend (Ortszeit) seine Bewerbung verkündet.

Vienna Shorts: Schmid holt Österreichischen Kurzfilmpreis

Wien - Das Wiener Filmfestival Vienna Shorts ist am Dienstagabend in die Endrunde seiner 20. Jubiläumsausgabe eingebogen. Im Stadtkino wurden die mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Preise des Hochamts des kurzgefassten cineastischen Schaffens vergeben. Das Leitungsduo Doris Bauer und Daniel Hadenius-Ebner zeigte sich mit der Jubiläumsausgabe kurzgefasst zufrieden: "Riesiger Andrang, wunderbare Gäste, intensive Tage." 2023 waren an sechs Tagen 340 Filme aus 58 Ländern zu erleben.

USA lagen ukrainische Pläne für Angriff auf Nord Stream vor

Moskau/Washington - Den USA lagen einem Medienbericht zufolge drei Monate vor dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines detaillierte ukrainische Pläne für einen Angriff auf die Erdgasleitungen vor. Wie die "Washington Post" am Dienstag unter Berufung auf durchgestochene Informationen auf Discord berichtete, wurden die Einzelheiten des Plans von einem europäischen Geheimdienst zusammengetragen und im Juni 2022 an den US-Dienst CIA übergeben.

Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf startet am Mittwoch

Nickelsdorf - Das Nova-Rock-Festival steht vor der Tür: Das größte heimische Rockevent lockt von Mittwoch bis Samstag täglich wieder mehr als 50.000 Fans auf das Gelände im burgenländischen Nickelsdorf. Als Headliner sind die Maskenmetaller Slipknot ebenso angesagt wie die heimischen Art-Pop-Kapazunder Bilderbuch, der britische Electroact The Prodigy sowie die deutsche Punkinstitution Die Ärzte. Investiert wurde außerdem in die Infrastruktur nach dem Regen im Vorjahr.

LH-Konferenz tritt im Burgenland zusammen

Wien/Andau - In Andau (Bezirk Neusiedl am See) findet am Mittwoch die Landeshauptleute-Konferenz statt. Nach einem Fototermin am Morgen und der Klausur ist für 11 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Thematisch geht es unter anderem um den Finanzausgleich, die Länder hatten hierzu bereits auf Tempo bei den Verhandlungen und einen neuen Aufteilungsschlüssel gedrängt.

Prozess gegen Ex-Politiker Petzner wegen Sozialbetrugs

Wien - Der frühere BZÖ-Politiker und nunmehrige PR-Berater Stefan Petzner hat sich am Mittwoch wegen schweren Betrugs am Wiener Landesgericht für Strafsachen zu verantworten. Laut Anklage soll sich Petzner Sozialleistungen erschlichen und zwischen Mai 2019 und September 2019 zu Unrecht knapp 7.000 Euro bezogen haben. Petzner hatte in der Vorwoche eingeräumt, ihm sei damals "ein Fehler passiert". Sein Verteidiger Meinhard Novak strebt eine diversionelle Erledigung an.

