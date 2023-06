Kika/Leiner will kommende Woche Insolvenzverfahren anmelden

Wien/St. Pölten - Wenige Tage nach dem Verkauf des Kika/Leiner-Geschäfts durch die Signa Retail Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko an den Handelsmanager Hermann Wieser ist nun eine Insolvenz geplant. "Nach Prüfung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens wird die Restrukturierung des Unternehmens über ein Sanierungsverfahren stattfinden, das kommende Woche angemeldet wird", hieß es von Kika/Leiner am Mittwoch in einer Aussendung. Der VKI rät, Gutscheine rasch einzulösen.

Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf mit Regen gestartet

Nickelsdorf - Das Nova Rock startete am Mittwoch mit einem D�j�-vu für viele Festivalbesuchende: mit Regen. Als entsprechende Hürde stellte sich mancher Parkversuch heraus, im Großen und Ganzen verlief aber alles in geordneten Bahnen. Einzig die Red Stage musste etwas später öffnen. Auf der größeren Blue Stage machten hingegen pünktlich zum geplanten Start zwei prominente Söhne Musik: Immerhin musizieren bei Vended Griffin Taylor sowie Simon Crahan, Nachwuchs aus dem Hause Slipknot.

Russland: Menschen in Hochwasser-Fluten eingeschlossen

Cherson - Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine sind laut Angaben der russischen Besatzer im von ihnen kontrollierten Teil des Gebiets Cherson bis zu 40.000 Menschen von den schweren Überschwemmungen betroffen. "Nach vorläufigen Prognosen sind es zwischen 22.000 und 40.000", sagte der von Moskau in Cherson eingesetzte Verwaltungschef Wladimir Saldo am Mittwochvormittag im russischen Staatsfernsehen auf die Frage, wie viele Menschen im Katastrophengebiet lebten.

Erstes SPÖ-Präsidium mit Babler als Parteichef

Wien - Andreas Babler ist am Mittwoch zu seinem ersten Präsidium als SPÖ-Chef gekommen. Er wolle eine "Einschätzung und Analyse der Lage" abgeben, sagte er vor Journalisten. Personelle Entscheidungen dürften keine fallen, dafür wird aber Bablers Wunsch nach einem Vorziehen des ordentlichen Parteitages auf Herbst Thema sein. Am Vormittag war der SPÖ-Chef an seiner neuen Wirkungsstätte in der Löwelstraße vorstellig geworden.

Papst musste sich Bauchoperation unterziehen

Vatikanstadt/Rom/Wien - Papst Franziskus hat sich am heutigen Mittwoch einer Operation unter Vollnarkose unterziehen müssen. Nach der Generalaudienz am Mittwoch verließ der Papst den Vatikan und wurde in die Agostino-Gemelli-Poliklinik eingeliefert, berichtete Vatikan-Pressesprecher Matteo Bruni. Der 86-jährige Pontifex wurde einer Operation bei geöffneter Bauchdecke unterzogen, um einen Darmverschluss abzuwenden. Alle Termine des Papstes wurden bis zum 18. Juni abgesagt, teilte der Vatikan mit.

Ex-US-Vize Mike Pence tritt bei Präsidentenwahl an

Washington - Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence hat seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner für 2024 öffentlich gemacht. "Ich gebe heute vor Gott und meiner Familie bekannt, dass ich für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidiere", sagte er in einem am Mittwoch, an seinem Geburtstag, auf Twitter veröffentlichten Video. Der 64-Jährige hatte bereits am Montag die erforderlichen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission eingereicht.

Kreuzverhör von Prinz Harry in Bespitzelungsprozess beendet

London - Das historische Kreuzverhör von Prinz Harry im Bespitzelungsprozess gegen den "Mirror"-Verlag (MGN) in London ist am Mittwoch mit einer teils konfrontativen Befragung zu Ende gegangen. Am zweiten Tag der Zeugenaussage des 38-Jährigen nahm der Ton deutlich an Schärfe zu, als sich Harry erneut den Fragen von MGN-Anwalt Andrew Green stellte. Abschließend befragte ihn auch sein eigener Anwalt David Sherborne kurz. Es war das erste Kreuzverhör eines Royals seit über 130 Jahren.

Klimabonus heuer zwischen 110 und 220 Euro

Wien - Nachdem der Klimabonus 2022 wegen der Teuerung deutlich erhöht worden ist, kehrt man heuer zum ursprünglich geplanten System mit regionaler Staffelung zurück. Je nach Wohnort erhält man ab Anfang September 110, 150, 185 oder 220 Euro. "Wie schon im letzten Jahr erfolgt die Auszahlung des Klimabonus so einfach und bequem wie nur möglich - automatisch und antragslos" per Überweisung oder mittels RSa-Brief, versicherte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch.

