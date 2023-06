Brand in Tiroler Bahntunnel forderte 33 Leichtverletzte

Fritzens - Im Terfener Tunnel in Tirol, einem Tunnel der Neuen Unterinntalbahn, ist Mittwochabend nahe Fritzens aus bisher noch nicht genau bekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Ein Nightjet mit nach Angaben des Landes 151 Fahrgästen befand sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes im Tunnel. 33 Personen wurden leicht verletzt bzw. es bestand Verdacht auf Rauchgasvergiftung, hieß es in der Nacht auf Donnerstag. Zuvor war die Polizei noch von rund 50 Leichtverletzten ausgegangen.

Scholz besucht italienische Regierungschefin Meloni in Rom

Rom/Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Donnerstag nach Rom, um dort die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu treffen. Es ist der erste Besuch des Kanzlers in der italienischen Hauptstadt, seitdem die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia im Oktober die Regierung übernommen hat.

EU-Staaten wollen sich auf Flüchtlingsverteilung einigen

Luxemburg/Wien - Seit Jahren ringen die EU-Staaten vor dem Hintergrund hoher Asylzahlen um das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS). In einem neuen Anlauf wollen sich die EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg zu zentralen Reformen positionieren. Zum einen soll die Frage nach der Verteilung von Asylsuchenden innerhalb der Europäischen Union geklärt werden, zum anderen stehen Vorprüfungen von Asylanträgen an den europäischen Außengrenzen im Raum.

Papst unterzog sich Darmoperation - Eingriff "gut verlaufen"

Vatikanstadt/Rom - Nach einer Notoperation am Darm am Mittwoch ist Papst Franziskus aus seiner Narkose erwacht und nach Angaben seines Arztes bereits zu Scherzen aufgelegt. Der Papst habe sowohl auf die Operation als auch auf die Narkose "gut reagiert", sagte der behandelnde Chirurg, Sergio Alfieri, am Mittwochabend nach dem Eingriff im Gemelli-Krankenhaus in Rom vor Reportern. Er habe sogar "schon einen Witz gerissen".

ÖGB setzt Wiener Ukraine-"Friedensgipfel" vor die Tür

Wien - Der ÖGB zieht die Reißleine beim umstrittenen Wiener "Friedensgipfel" für die Ukraine. "Wir haben uns entschlossen dem Wunsch der Ukraine und ihrer in Österreich tätigen Botschaft zu entsprechen und haben die Anmietung aller Räume im ÖGB-Catamaran für die Veranstaltung 'International Summit for Peace in Ukraine' am kommenden Wochenende storniert", erklärte ein ÖGB-Sprecher am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage. Die Veranstalter erklärten, nun andere Räumlichkeiten zu suchen.

Philharmoniker feiern Sommernachtskonzert in Schönbrunn

Wien - Am Donnerstagabend feiern die Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn wieder ihr traditionelles Sommernachtskonzert. Unter Leitung von Yannick N�zet-S�guin singt Starmezzo Elīna Garanča drei Arien aus Bizets "Carmen", Gounods "Sapho" und Saint-Sa�ns "Samson et Dalila". Und auch sonst spannen die Philharmoniker einen Bogen über die französische Klassik. Dabei ist das nach dem Neujahrskonzert weltweit meistausgestrahlte Klassikereignis in über 80 Ländern mitzuverfolgen.

