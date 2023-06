Brand in Tiroler Bahntunnel forderte 33 Leichtverletzte

Fritzens - Im Terfener Tunnel in Tirol, einem Tunnel der Neuen Unterinntalbahn, ist Mittwochabend nahe Fritzens aus bisher noch nicht genau bekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Ein Nightjet mit nach Angaben des Landes 151 Fahrgästen befand sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes im Tunnel. 33 Personen wurden leicht verletzt bzw. es bestand Verdacht auf Rauchgasvergiftung, hieß es in der Nacht auf Donnerstag. Zuvor war die Polizei noch von rund 50 Leichtverletzten ausgegangen.

Österreich hat meiste asylsuchende Kinder in der EU

Wien - Österreich verzeichnet in der EU den höchsten Anteil von asylsuchenden Kindern. Die Zahl unbegleiteter Kinder, die um Asyl ansuchten, hat sich in Österreich laut dem diesjährigen, am Donnerstag veröffentlichten Grundrechtebericht der in Wien ansässigen EU-Grundrechteagentur (FRA) 2022 mit 13.275 Anträgen mehr als verdoppelt, 2021 hatten 5.605 Kinder um Asyl angesucht. Damit liegt Österreich an der Spitze in der EU, gefolgt von Deutschland (7.275) und den Niederlanden (4.205).

EU-Staaten wollen sich auf Flüchtlingsverteilung einigen

Luxemburg/Wien - Seit Jahren ringen die EU-Staaten vor dem Hintergrund hoher Asylzahlen um das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS). In einem neuen Anlauf wollen sich die EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg zu zentralen Reformen positionieren. Zum einen soll die Frage nach der Verteilung von Asylsuchenden innerhalb der Europäischen Union geklärt werden, zum anderen stehen Vorprüfungen von Asylanträgen an den europäischen Außengrenzen im Raum.

Rammstein spielten nach Vorwürfen erstmals in München

München /Wien - Vor einem vollen Münchner Olympiastadion hat die Rockband Rammstein am Mittwochabend das erste Deutschlandkonzert ihrer aktuellen Europatournee gespielt. Auf die zuletzt von Frauen erhobenen Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann ging die Band bei ihrem Auftritt vor Zehntausenden nicht ein. Sänger Lindemann gab sich zwischen den Songs wie gewohnt wortkarg. Das Publikum verabschiedete er mit den Worten: "München, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr bei uns seid."

Scholz besucht italienische Regierungschefin Meloni in Rom

Rom/Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Donnerstag nach Rom, um dort die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu treffen. Es ist der erste Besuch des Kanzlers in der italienischen Hauptstadt, seitdem die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia im Oktober die Regierung übernommen hat.

Bildungsdemos und Freizeitpädagogen-Streik am 15. Juni

Wien - Ein buntes Netzwerk aus Organisationen - von Lehrergewerkschaften verschiedenster Couleur über Elternvertreter und Behindertenverbände bis zur Kindergarten-Plattform Educare und der Österreichischen HochschülerInnenschaft - hat für den 15. Juni zum "Aktionstag Bildung" aufgerufen. Österreichweit soll für "inklusive Bildung und für bessere Aufwachs-, Lern- und Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich" demonstriert werden. Die Freizeitpädagogen werden an diesem Tag streiken.

US-Präsident Biden empfängt britischen Premier Sunak

Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt am Donnerstag den britischen Premierminister Rishi Sunak im Weißen Haus. Neben einem Gespräch ist außerdem eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Nach Angaben der britischen Regierung soll es bei dem Treffen auch um die Frage gehen, wie die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beiden Ländern verbessert werden kann.

