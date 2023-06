"Glück im Unglück" bei Brand in Tiroler Bahntunnel

Fritzens - Nach dem Brand im Terfener Tunnel in Tirol am Mittwochabend war die Ursachenforschung am Donnerstag in vollem Gange. Wie das Land Tirol mitteilte, dürfte eine defekte Oberleitung auf den Autotransportwagen des Autoreise- und Nachtzugs gefallen sein und dabei zwei Pkw in Brand gesteckt haben. Im Zug hielten sich 151 Fahrgäste auf, 33 davon wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) sprach von "Glück im Unglück".

Kachowka-Staudamm: Wasser flutet weiter das Gebiet Cherson

Cherson - Nach der Zerstörung des Kachowka-Damms im Kriegsgebiet Cherson im Süden der Ukraine fließen weiter Wassermassen aus dem Stausee ab. Der Wasserstand in dem See sei binnen 24 Stunden um einen Meter gesunken und liege mit Stand Donnerstagmorgen (7.00 Uhr MESZ) bei 13,05 Meter, teilte der staatliche Wasserkraftwerksbetreiber Ukrhydroenergo in Kiew mit. Das Mauerwerk nehme indes immer größeren Schaden. Durch den zertrümmerten Staudamm fließt das Wasser im Moment ungehindert ab.

Ex-NATO-Chef schließt Truppenentsendung nicht aus

Vilnius - Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat eine Entsendung von westlichen Truppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen. Sollte sich die NATO bei ihrem Gipfel im Juli nicht "auf einen klaren Weg vorwärts für die Ukraine" verständigen können, sei es gut möglich, "dass einige Staaten auf eigene Faust Handlungen setzen", sagte Fogh Rasmussen der britischen Tageszeitung "Guardian". Konkret nannte er Polen und die baltischen Staaten.

EU-Innenminister ringen um Durchbruch in Asylfrage

Luxemburg/Wien - Nach jahrelangem Ringen wollen sich die EU-Innenminister am Donnerstag endlich auf die zentralen Streitfragen für das künftige gemeinsame EU-Asylsystem verständigen. Bei einem Treffen in Luxemburg soll die Frage der Verteilung von Asylsuchenden innerhalb der EU geklärt werden, zum anderen stehen Vorprüfungen von Asylanträgen an den europäischen Außengrenzen im Raum. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erwartet sich ein "hartes Ringen", aber auch ein Ergebnis.

Österreich hat meiste asylsuchende Kinder in der EU

Wien - Österreich verzeichnet in der EU den höchsten Anteil von asylsuchenden Kindern. Die Zahl unbegleiteter Kinder, die um Asyl ansuchten, hat sich in Österreich laut dem diesjährigen, am Donnerstag veröffentlichten Grundrechtebericht der in Wien ansässigen EU-Grundrechteagentur (FRA) 2022 mit 13.275 Anträgen mehr als verdoppelt, 2021 hatten 5.605 Kinder um Asyl angesucht. Damit liegt Österreich an der Spitze in der EU, gefolgt von Deutschland (7.275) und den Niederlanden (4.205).

Scholz besucht italienische Regierungschefin Meloni in Rom

Rom/Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Donnerstag nach Rom, um dort die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu treffen. Es ist der erste Besuch des Kanzlers in der italienischen Hauptstadt, seitdem die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia im Oktober die Regierung übernommen hat. Im Vorfeld der Visite sicherte Scholz dem Mittelmeerland Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu.

Mehr als 30 Tote bei zwei Verkehrsunfällen in Afghanistan

Kabul - Über 30 Tote nach zwei Verkehrsunfällen in Afghanistan: Bei einem Unfall im Süden des Landes sind demnach Donnerstagfrüh mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 31 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar am Donnerstag meldete. Schon am späten Mittwochabend hatten örtliche Medien einen Verkehrsunfall mit mindestens 24 Toten gemeldet. Bei dem Unfall in der nördlichen Provinz Sar-i Pul kamen nach Angaben von Bachtar auch Kinder ums Leben.

68-Jähriger wurde in Vbg. von herabstürzendem Balkon getötet

Bregenz - Ein 68-jähriger Mann ist am Mittwoch bei Renovierungsarbeiten an einem Wohnhaus in Tschagguns (Montafon) von einer herabfallenden Betonplatte eines Balkons getroffen worden. Die etwa vier Meter lange und einen Meter breite Betonplatte begrub den Mann unter sich. Obwohl zwei weitere Männer mit Wagenhebern die Betonplatte anhoben und den bewusstlosen 68-Jährigen befreiten, gab es für den Mann keine Rettung. Er starb kurz darauf im Spital an den erlittenen Verletzungen.

