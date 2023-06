EU-Staaten einigten sich auf verschärfte EU-Asylregeln

Luxemburg/Wien - Nach jahrelangem Ringen haben sich die EU-Staaten auf eine Verschärfung der EU-Asylregeln verständigt. Konkret ging es bei den EU-Innenministern am Donnerstag in Luxemburg um die Verteilung von Asylsuchenden in der Europäischen Union sowie um Vorprüfungen von Asylanträgen für Menschen an der europäischen Außengrenze mit geringen Chancen auf Bleiberecht. Für den finalen Gesetzestext müssen die EU-Staaten nun in Verhandlungen mit dem EU-Parlament treten.

Selenskyj sichert Menschen nach Dammbruch Hilfe zu

Cherson - Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Menschen im gefluteten Kriegsgebiet im Süden des Landes Hilfe zugesichert. "Wir werden Ihnen helfen und alles aufbauen, was aufgebaut werden muss", sagte er bei einem Besuch in der Hochwasserregion. Selenskyj informierte sich in den Gebieten Mykolajiw und Cherson über die Evakuierung überschwemmter Ortschaften. Helfer brachten dort Tausende Menschen in Sicherheit.

Stauseewasser reicht nicht mehr für Kühlung von Ukraine-AKW

Saporischschja - Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms reicht das Wasser des Stausees nach ukrainischen Angaben nicht mehr aus, um die Reaktoren im rund 150 Kilometer entfernten Atomkraftwerk Saporischschja zu kühlen. Der Wasserpegel des Sees sei "unter die kritische Marke von 12,70 Meter" gefallen, sagte der Chef des ukrainischen Betreiberunternehmens Ukrhydroenergo, Igor Syrota, am Donnerstag. Das bedeute, dass der See die Kühlbecken des AKW nicht länger mit Wasser versorgen könne.

Berichte über Ukraine-Offensive - Kreml spricht von Abwehr

London - Die lang erwartete ukrainische Gegenoffensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete könnte internationalen Medienberichten zufolge im Südosten des Landes begonnen haben. Auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sprach am Donnerstag von vier ukrainischen Angriffsversuchen im südlichen Gebiet Saporischschja, die die eigene Armee aber angeblich alle zurückgeschlagen habe. Unabhängig überprüfen ließ sich das aber nicht.

Sommernachtskonzert ohne Regen und mit Wiener Blut

Wien - Was Rockfans in den pannonischen Weiten des Nova Rock können, das können Klassikfans schon lange: Ungeachtet aller Gewitterstürme im Vorfeld, versammelten sich Donnerstagabend laut Veranstaltern 55.000 Besucher vor Schloss Schönbrunn, um den Wiener Philharmonikern durch einen französischen Abend zu folgen. Und die pseudoandalusischen Klänge von "Carmen" und Co sorgten für trockene Witterung. Johann Strauß' "Wiener Blut" blieb am Ende die einzige Flüssigkeit des Abends.

Biden und Sunak: Langfristige Unterstützung für Ukraine

Washington/London - Die USA und Großbritannien haben ihre langfristige Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Kremlchef Wladimir Putin glaube, die Allianz würde müde werden und aufgeben, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Aber das ist nicht der Fall (...) Wir gehen nirgendwo hin." Man werde solange für die Ukraine da sein, wie es nötig sei.

Messerangriff auf Kleinkinder in Frankreich

Annecy/London/Washington - In Frankreich hat ein syrischer Flüchtling mit einem Messerangriff auf Kleinkinder für Entsetzen gesorgt. Der 31-Jährige hat Augenzeugen zufolge gezielt Kinder auf einem Spielplatz in Annecy in den französischen Alpen attackiert. Vier Kinder wurden dabei verletzt, außerdem zwei Pensionisten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem Akt "absoluter Feigheit". Bei dem Angreifer handle es sich um einen Christen, berichteten lokale Medien.

Angeblich Braunbär im Bezirk Baden gesichtet

Hernstein/Pottenstein - Im Bezirk Baden ist in den vergangenen Tagen angeblich ein Braunbär gesichtet worden. Darüber informieren die Marktgemeinde Hernstein und die Gemeinde Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) auf ihren Websites. Betont wird, es sei "derzeit nicht bestätigt", dass es sich tatsächlich um einen Bären gehandelt hat. Gesehen worden sein soll das Tier in Hernstein und Pottenstein.

