Trump wegen geheimer Unterlagen in Privatanwesen angeklagt

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist erneut von der US-Justiz angeklagt worden. Seine Anwälte seien über den Vorgang, der offenbar mit den Ermittlungen zu der Affäre um geheime Regierungsdokumente zu tun habe, unterrichtet worden, schrieb Trump am Donnerstag (Ortszeit) auf dem von ihm mitbegründeten Portal "Truth Social". Er beteuerte seine Unschuld und nannte die Regierung seines Nachfolgers Joe Biden "korrupt".

Wirtschaft stagnierte im 1. Quartal - Bei hoher Inflation

Wien - Die heimische Wirtschaftsleistung stagnierte auch im 1. Quartal 2023. Damit hält die seit Mitte 2022 beobachtete Konjunkturschwäche an, teilte heute das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo mit. Dämpfend wirkte demnach insbesondere der Rückgang der Bruttowertschöpfung in einigen Dienstleistungsbereichen sowie der Industrie. Vorlaufindikatoren würden vor allem für die Warenherstellung und die industrienahen Branchen auf eine anhaltend schwache Entwicklung hindeuten.

Erneut russische Angriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen Angriffen auf die Ukraine hat Russland das Land mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen angegriffen. Insgesamt seien zehn von 16 Drohnen und vier Marschflugkörper abgeschossen worden, teilten die Luftstreitkräfte Freitagfrüh in Kiew mit. Im ganzen Land hatte es zuvor Luftalarm gegeben. In der Stadt Uman im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy schlugen laut Behörden zwei Raketen in ein Industrieobjekt und eine Autowaschanlage ein, es gab acht Verletzte.

UNHCR warnt vor Abrutschen von Ukraine-Flüchtlingen in Armut

Wien - Eine Umfrage des UNO-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR zeigt, dass Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich in die Armut abzurutschen drohen. Über ein Drittel der Befragten (rund 38 Prozent) gaben an, dass sie ihre Grundbedürfnisse in den letzten drei Monaten in Österreich kaum mehr decken konnten, 17 Prozent gar nicht mehr. Das UNHCR verlangte deshalb am Freitag einen Systemwechsel in Österreich.

Dienstreisen zuletzt öfter mit der Bahn als mit dem Flugzeug

Wien - 22 Prozent der Geschäftsreisen sind voriges Jahr mit der Bahn gemacht worden. Damit wurden erstmals in diesem Jahrhundert mehr Dienstreisen mit dem Zug als mit dem Flugzeug gemacht, berichtet der VCÖ nach Auswertung von Daten der Statistik Austria. Allerdings stieg verglichen zum Vor-Coronajahr 2019 auch der Pkw-Anteil von 41,4 auf 52,4 Prozent an. Der VCÖ will in Firmen-Reiserichtlinien klimaverträgliche Dienstreisen verankert sehen.

Erdogan ernannte US-Finanzmanagerin zur Zentralbankchefin

Istanbul - Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat eine Finanzmanagerin aus den Vereinigten Staaten zur Leiterin der türkischen Zentralbank ernannt. Die Nominierung von Hafize Gaye Erkan ist am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht worden. Erkan übernimmt das Amt knapp eine Woche, nachdem der Präsident mit einem neuen Kabinett eine Abkehr von der unkonventionellen Finanzpolitik signalisiert hatte. Als fünfte Zentralbankchefin in vier Jahren löst sie Sahap Kavcioglu ab.

Nach Frontalcrash überfahren: Motorradfahrer stirbt in Tirol

Wien - Ein 24-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstagnachmittag in Tirol bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben. Der Österreicher dürfte laut Polizei auf der B 164 in Fieberbrunn ein vor ihm fahrendes Motorrad überholt und aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Bike verloren haben. Er stieß auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 35-jährigen Ukrainer, zusammen.

