Kika/Leiner-Eigentümer haftet für Gutscheine

Wien/St. Pölten - Trotz absehbarer Insolvenz verspricht Kika/Leiner, dass alle Gutscheine ihre Gültigkeit behalten. Möglich werden soll das, weil der neue Eigentümer, Hermann Wieser, über seine Gesellschaften die Haftung dafür übernimmt, sagte ein Kika/Leiner-Sprecher am Freitag auf Anfrage der APA. Denn im Rahmen der Insolvenzmasse dürfen Gutscheine nicht besser gestellt werden als andere Forderungen, wie Anwalt Michael Poduschka im Gespräch mit der APA erinnert.

Ukraine mit Beweis für Russlands Dammbruch-Verantwortung

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Beweis dafür, dass Russland für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich sei. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU teilte am Freitag mit, er habe ein Telefonat russischer Truppen mitgeschnitten. Dies belege, dass eine russische Sabotage-Truppe das Wasserkraftwerk und den Staudamm in der südukrainischen Oblast Cherson gesprengt habe.

ÖVP attackiert Babler frontal

Wien - Die ÖVP begrüßt den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler mit scharfer Kritik. Habe Herbert Kickl die FPÖ an den rechtesten Rand des rechten Spektrums geleitet, habe die SPÖ mit ihrem neuen Vorsitzenden die politische Mitte verlassen und sich "an den äußersten linken Rand begeben", meinte Generalsekretär Christian Stocker bei einer Pressekonferenz Freitagvormittag. Koalieren könnte die ÖVP dennoch mit beiden.

Bessere Luftwerte nach Smog an US-Ostküste

Washington/New York/Ottawa - Nach dem Smog-Alarm an der US-Ostküste wegen der schweren Waldbrände in Kanada entspannt sich die Lage etwas. Nach Angaben der US-Umweltbehörde EPA herrschte Freitag früh (Ortszeit) nur noch an wenigen Orten eine "ungesunde" Feinstaubbelastung. Vielerorts war die Luftverschmutzung aber noch so stark, dass vor gesundheitlichen Gefahren für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen gewarnt wurde, unter anderem für Menschen mit Atemwegserkrankungen.

Papst erholt sich von Operation und arbeitet wieder

Vatikanstadt - Der nach einer Darmoperation im Krankenhaus "Agostino Gemelli" liegende Papst Franziskus hat eine ruhige Nacht verbracht. Der 86-jährige Argentinier habe nach dem Frühstück Zeitungen gelesen und allmählich wieder die Arbeit aufgenommen. Den Vormittag habe er zudem im Sessel verbracht, teilte der vatikanische Pressesprecher Matteo Bruni mit.

Frankreich sucht nach Messerattacke auf Kinder Antworten

Annecy - Nach dem Messerangriff auf vier kleine Kinder und zwei Erwachsene auf einem Spielplatz in Ostfrankreich sucht das Land nach Antworten. Der festgenommene Täter soll am Freitagvormittag psychologisch begutachtet und verhört werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im Laufe des Tages mit seiner Frau Brigitte die Opfer und ihre Familien treffen. Regierungssprecher Olivier V�ran sagte im Sender France Info, zwei der Kinder schwebten noch immer in Lebensgefahr.

Platz zwei für Österreich in EU-Badegewässerqualität

Wien/EU-weit/Brüssel - Im neuesten Bericht der Europäischen Umweltagentur über die Qualität der Badegewässer in Europa hat Österreich den ersten Platz an Zypern abgeben müssen. Von 260 der im Vorjahr untersuchten heimischen Badestellen wurden 96,9 Prozent als "ausgezeichnet" eingestuft - mehr als in fast allen anderen EU-Ländern sowie Albanien und der Schweiz. Spitzenreiter Zypern schaffte 99,2 Prozent. Bei 2,3 Prozent der heimischen Badegewässer wurde die Wasserqualität als "gut" bewertet.

Lead Horizon-Gründer über Einstellung "erleichtert"

Wien - Michael Putz, Gründer und Mehrheitseigentümer des Corona-Testkit-Anbieters Lead Horizon, hat sich am Freitag in einer Pressekonferenz über die Einstellung der Ermittlungen gegen ihn "sehr erleichtert" gezeigt. "Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen". Die Staatsanwaltschaft Wien hatte auf Basis einer Anzeige eine mögliche Untreue, Urkunden- und Beweismittelfälschung sowie einen allfälligen Verstoß gegen das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz geprüft.

Wiener Börse kaum verändert

Wien - Die Wiener Börse ist am Freitag im Verlauf weiterhin auf der Stelle getreten. Der ATX legte um unwesentliche 0,01 Prozent auf 3.160 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht zum Wochenschluss eine abwartende Stimmung vor und es gibt eine etwas leichtere Tendenz zu beobachten. Die in der nächsten Woche anstehenden Notenbanksitzungen der EZB und der Fed rücken mehr und mehr in den Fokus. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage ebenfalls dünn.

