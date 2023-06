Anklageschrift veröffentlicht: Schwere Vorwürfe gegen Trump

Washington - Die US-Justiz wirft dem früheren Präsidenten Donald Trump in der Affäre um geheime Regierungsdokumente unter anderem auch Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen vor. Das geht aus der Anklageschrift gegen den Republikaner hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach bewahrte Trump in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago nach Ende seiner Amtszeit im Weißen Haus unter anderem Dokumente zu US-Atomwaffen und zu militärischen Aktivitäten anderer Staaten auf.

Tote bei Drohnenangriff auf Odessa

Odessa - Bei einem russischen Luftangriff auf die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben drei Zivilisten getötet worden. Trümmer einer abgeschossenen Drohne seien in der Nacht auf Samstag auf einen Wohnblock gestürzt und hätten einen Brand ausgelöst, teilt das ukrainische Militär mit. Den Rettungskräften zufolge wurden 27 Menschen verletzt, darunter drei Kinder.

Wasserstand in überfluteten Teilen der Ukraine sinkt leicht

Cherson - Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine beginnt der Wasserstand nach ukrainischen Behördenangaben in Teilen der betroffenen Gebiete zu sinken. 35 Siedlungen auf der rechten Seite des Flusses Dnipro seien noch überflutet, mehr als 3.700 Häuser stünden unter Wasser, "aber das Wasser geht allmählich zurück", erklärte Oleksandr Prokudin, Chef der ukrainischen Militärverwaltung in der Region Cherson, am Freitag.

Präsident Selenskyj spricht von "schwierigen Schlachten"

Kiew (Kyjiw) - Unter dem Eindruck von Berichten über die möglicherweise gestartete ukrainische Gegenoffensive hat Präsident Wolodymyr Selenskyj von "besonders schwierigen Schlachten" gesprochen. Er habe am Freitag ein Treffen mit der Stawka, dem Oberkommando der Ukraine, abgehalten, sagte Selensykj in seiner abendlichen Videoansprache. Es sei um "unsere Defensivhandlungen, unsere Offensivhandlungen, unsere Gewinne an den Frontlinien" gegangen.

Medien: Boris Johnson tritt als Abgeordneter zurück

London - Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson hat nach Ansicht eines Parlamentsausschusses das Unterhaus belogen. Er tritt deshalb als Abgeordneter mit sofortiger Wirkung zurück, wie Johnson am Freitagabend mitteilte. Er betonte zugleich, er habe kein Verständnis für die Vorwürfe des Ausschusses in dem Skandal um illegale Lockdown-Feiern in der Downing Street.

Kolumbien und Guerillagruppe ELN fixieren Waffenstillstand

Havanna - Die kolumbianische Regierung und die Guerillagruppe ELN haben einen sechsmonatigen Waffenstillstand vereinbart. Der in Havanna in Kuba ausgehandelte "bilaterale, nationale und vorläufige Waffenstillstand" wurde nach Angaben des kubanischen Außenministers Bruno Rodriguez am Freitag (Ortszeit) im Beisein des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro und ELN-Anführer Antonio Garcia unterzeichnet.

Kinder überleben Flugzeugabsturz in Kolumbiens Regenwald

Bogota - Mehr als fünf Wochen nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im kolumbianischen Regenwald im Süden des südamerikanischen Landes sind am Freitag (Ortszeit) alle vier vermissten Kinder lebend gefunden worden. Das teilte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro am Freitag auf Twitter mit. "Eine Freude für das ganze Land!", jubelte Petro. Die Geschwister - 13, 9, 4 und 1 Jahr alt - waren am 1. Mai verunglückt. Die Kinder wurden von Soldaten in der Nähe der Absturzstelle gefunden.

