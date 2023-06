Britischer Geheimdienst sieht Erfolge für die Ukraine

Odessa - Inmitten von Spekulationen über den möglichen Beginn der lang erwarteten ukrainischen Großoffensive geht Großbritannien in einigen Gebieten von militärischen Fortschritten der Streitkräfte des angegriffenen Landes aus. In den vergangenen 48 Stunden habe es wichtige ukrainische Militäroperationen im Osten und Süden des Landes gegeben, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit.

Ukraine - Scholz will "demnächst" wieder mit Putin reden

Nürnberg - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will weiter mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Kontakt halten. Er habe auch nach Beginn des Krieges mit ihm gesprochen. "Ich habe vor, das demnächst wieder zu tun", sagte der SPD-Politiker am Samstag auf dem 38. Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Voraussetzung für einen "fairen Frieden" sei, dass Russland seine Truppen zurückzieht, sagte Scholz weiter. "Das ist das, was verstanden werden muss."

Dnipro soll bis nächsten Freitag wieder ganz gesunken sein

Nowa Kachowka - Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in der Ukraine wird der südliche Teil des Dnipro nach russischen Angaben wohl bis nächsten Freitag wieder in sein Flussbett zurückkehren. Das gehe aus vorläufigen Berechnungen zum Sinken der Wassermassen hervor, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der annektierten ukrainischen Region Cherson, Wladimir Saldo, am Samstag mit.

Kinder 40 Tage nach Flugzeugabsturz in Dschungel gerettet

Bogota - Glückliches Ende nach wochenlanger Suche im Dschungel: Fast sechs Wochen nach einem Flugzeugabsturz im kolumbianischen Amazonasgebiet haben Einsatzkräfte vier Geschwister im Alter von 13, 9 und 4 Jahren sowie einem Jahr im Süden des Landes gefunden, teilte Präsident Gustavo Petro am Freitag mit. "Eine Freude für das ganze Land. Die vier Kinder, die seit 40 Tagen im kolumbianischen Regenwald vermisst wurden, sind lebend gefunden worden", twitterte der Staatschef.

Regierung plant vor dem Sommer Paket zu Gesundheitsreform

Wien - Die Regierung hat am Samstag bekräftigt, "rasche Schritte" zur Reform des Gesundheitssystems setzen zu wollen. Vor dem Sommer wollen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nach Beratungen mit Experten ein Maßnahmenpaket vorlegen, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Es geht wie bereits bekannt etwa um den Ausbau der Primärversorgung und mehr Kassenarztstellen.

Tote nach islamistischem Angriff auf Hotel in Mogadischu

Mogadischu - Bei einem Angriff der islamistischen Shabaab-Miliz auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben der Polizei sechs Zivilisten und drei Sicherheitskräfte getötet sowie zehn Menschen verletzt worden. Sicherheitskräfte hätten die sechsstündige Belagerung des Hotels Pearl Beach in der Nacht auf Samstag beendet, indem sie die Rebellen erschossen hätten, berichtete der Sender SNTV am Samstag. Laut Polizei wurden 84 Menschen aus dem Gebäude gerettet.

Medien: Boris Johnson tritt als Abgeordneter zurück

London - Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson hat nach Ansicht eines Parlamentsausschusses das Unterhaus belogen. Er tritt deshalb als Abgeordneter mit sofortiger Wirkung zurück, wie Johnson am Freitagabend mitteilte. Er betonte zugleich, er habe kein Verständnis für die Vorwürfe des Ausschusses in dem Skandal um illegale Lockdown-Feiern in der Downing Street.

Erneut schweres Unwetter in Niederösterreich

Wullersdorf - Im Bezirk Hollabrunn ist am Freitagnachmittag neuerlich ein punktuell schweres Unwetter niedergegangen. Getroffen wurden zum zweiten Mal binnen 48 Stunden die Marktgemeinde Wullersdorf und das der Stadt Hollabrunn zugehörige Aspersdorf, berichtete die Feuerwehr. Ortseinfahrten seien wieder zu Flüssen geworden, Straßenzüge bis zu 30 Zentimeter unter Wasser gestanden.

