Selenskyj spricht von "Gegenoffensiv-Aktionen" der Ukraine

Odessa - Die ukrainische Armee geht Staatschef Wolodymyr Selenskyj zufolge mit "Gegenoffensiv-Aktionen" an der Front gegen die russischen Truppen vor. In der Ukraine fänden "Gegenoffensiv- und Defensiv-Aktionen" statt, er werde aber "keine Einzelheiten" nennen, sagte Selenskyj am Samstag in Kiew. Er ließ damit offen, ob es sich um die schon lange erwartete Großoffensive der Ukraine handelt. Russischen Angaben zufolge läuft diese bereits seit Tagen.

Familie nach Rettung von Kindern aus Dschungel wiedervereint

Bogota - Nach der Rettung von vier Kindern aus dem kolumbianischen Regenwald ist die Familie wiedervereint. "Ich habe sie besucht. Sie sind sehr erschöpft, die Armen", sagte der Großvater Filencio Valencia der Zeitung "El Tiempo" am Samstag, nachdem er seine Enkel im Militärhospital in Bogot� besucht hatte. "Sie schlafen. Sie sind unterernährt. Sie sind dünn, sehr dünn."

SPÖ-Chef Babler von anderen Parteien unwirsch begrüßt

Wien - Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler ist von der politischen Konkurrenz mit wenig Wärme in Empfang genommen worden. "Farblos, visionslos und inhaltsleer", kommentierte etwa FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ein Interview Bablers am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast". Babler bewarb in mehreren Antrittsinterviews Vermögenssteuern und nannte auch die Rücknahme der Kassenreform als Koalitionsbedingung.

Ein Toter und drei Verletzte bei Schüssen in Stockholm

Stockholm - Bei erneuten Schüssen in einem südlichen Vorort von Stockholm ist ein Mensch getötet worden, drei weitere wurden verletzt. Der Vorfall habe sich am Samstagabend in der Nähe des Zentrums des Stockholmer Randbezirks Farsta ereignet, teilte die Polizei der schwedischen Hauptstadt mit. Vier Menschen erlitten demnach Schussverletzungen - drei von ihnen kamen ins Krankenhaus, die vierte Person starb an einem der drei Tatorte, an denen die Schüsse gefallen waren.

"Unabomber" im Gefängnis gestorben

Nantahala (North Carolina) - Der als "Unabomber" bekannt gewordene US-Attentäter Ted Kaczynski ist tot. Wie die US-Strafvollzugsbehörde am Samstag mitteilte, starb er im Alter von 81 Jahren im Gefängniskrankenhaus von Butner im US-Bundesstaat North Carolina. Der ehemalige Mathematikprofessor war für eine von 1978 bis 1995 andauernde Anschlagserie mit Paketbomben verantwortlich, bei der drei Menschen getötet und 23 weitere verletzt wurden.

Regierung plant vor dem Sommer Paket zu Gesundheitsreform

Wien - Die Regierung hat am Samstag bekräftigt, "rasche Schritte" zur Reform des Gesundheitssystems setzen zu wollen. Vor dem Sommer wollen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nach Beratungen mit Experten ein Maßnahmenpaket vorlegen, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Es geht wie bereits bekannt etwa um den Ausbau der Primärversorgung und mehr Kassenarztstellen.

Schüsse aus fahrendem Hochzeitskonvoi auf der A1 in OÖ

Allhaming - Bei einem Hochzeitskonvoi ist es am Samstag auf der Westautobahn (A1), Rastplatz Lindach Süd, zu mehreren Schussabgaben gekommen. Die Kolonne mit etwa zehn Autos war über die Autobahnauffahrt Regau auf die A1 aufgefahren. Während der Fahrt gaben zwei Mitfahrer gegen 12:30 Uhr Schüsse mit Schreckschusswaffen ab. Die Kolonne wurde anschließend auf dem Rastplatz Allhaming Süd durch Einsatzkräfte angehalten, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstagabend mit.

Nigerias Inlandsgeheimdienst nimmt Zentralbankchef fest

Abuja - In Nigeria ist kurz nach Amtsübernahme des neuen Präsidenten Bola Tinubu der Zentralbankchef festgenommen worden. Godwin Emefiele befinde sich "aus Ermittlungsgründen" in der Obhut der Geheimpolizei, teilte der Inlandsgeheimdienst DSS am Samstag mit. Am Vortag hatte die Regierung Emefiele suspendiert. Als Gründe dafür hatte die Regierung "Ermittlungen bezüglich seines Amtes und der geplanten Reformen im Finanzsektor" in Afrikas größter Volkswirtschaft genannt.

