Manchester City erstmals CL-Sieger - 1:0 gegen Inter Mailand

Istanbul - Manchester City hat sich den Traum vom Gewinn der Fußball-Champions-League endlich erfüllt. Englands Meister entschied am Samstag das Finale der "Königsklasse" gegen Inter Mailand im ausverkauften Atatürk Olympic Stadium von Istanbul knapp mit 1:0 für sich. Zum Matchwinner avancierte Rodri mit seinem Treffer in der 68. Minute. Damit endete das Endspiel erfolgreicher als jenes bei der Finalpremiere 2021, wo es eine 0:1-Niederlage gegen Chelsea gesetzt hatte.

Familie nach Rettung von Kindern aus Dschungel wiedervereint

Bogota - Nach der Rettung von vier Kindern aus dem kolumbianischen Regenwald ist die Familie wiedervereint. "Ich habe sie besucht. Sie sind sehr erschöpft, die Armen", sagte der Großvater Filencio Valencia der Zeitung "El Tiempo" am Samstag, nachdem er seine Enkel im Militärhospital in Bogot� besucht hatte. "Sie schlafen. Sie sind unterernährt. Sie sind dünn, sehr dünn."

SPÖ-Chef Babler von anderen Parteien unwirsch begrüßt

Wien - Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler ist von der politischen Konkurrenz mit wenig Wärme in Empfang genommen worden. "Farblos, visionslos und inhaltsleer", kommentierte etwa FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ein Interview Bablers am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast". Babler bewarb in mehreren Antrittsinterviews Vermögenssteuern und nannte auch die Rücknahme der Kassenreform als Koalitionsbedingung.

Mehr als die Hälfte der registrierten Obdachlosen in Wien

Wien - In Österreich waren 2021 knapp 20.000 Menschen als obdachlos oder wohnungslos registriert. Zwei Drittel waren Männer und fast 60 Prozent waren in Wien daheim. Wobei eine Befragung von Betroffenen zeigt, Sozialkontakte sind sowohl Auslöser von Obdachlosigkeit als auch wichtig für eine Übergangsbleibe. Obdachlosigkeit wird vor allem in städtischen Ballungsräumen registriert, geht aus der Wohnstatistik 2022 der Statistik Austria hervor.

15-Jähriger im Süden Stockholms erschossen - Drei Verletzte

Stockholm - Bei Schüssen in einem südlichen Vorort von Stockholm ist am Samstagabend ein 15-jähriger Jugendlicher getötet worden. Ein weiterer 15-Jähriger sowie ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 45 und 65 Jahren erlitten Schussverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall habe sich nahe des Zentrums des Stockholmer Randbezirks Farsta ereignet, teilte die Polizei mit. Mordermittlungen wurden aufgenommen. Zwei Personen wurden nach einer Verfolgungsjagd festgenommen.

"Unabomber" im Gefängnis gestorben

Nantahala (North Carolina) - Der als "Unabomber" bekannt gewordene US-Attentäter Ted Kaczynski ist tot. Wie die US-Strafvollzugsbehörde am Samstag mitteilte, starb er im Alter von 81 Jahren im Gefängniskrankenhaus von Butner im US-Bundesstaat North Carolina. Der ehemalige Mathematikprofessor war für eine von 1978 bis 1995 andauernde Anschlagserie mit Paketbomben verantwortlich, bei der drei Menschen getötet und 23 weitere verletzt wurden.

