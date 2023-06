Nach Ende der Waffenruhe neue Kämpfe im Sudan

Khartum - Nach dem Ende einer 24-stündigen Waffenruhe sind die Kämpfe zwischen den rivalisierenden Militärgruppen im Sudan wieder aufgeflammt. In der Hauptstadt Khartum kam es Einwohnern zufolge Sonntag früh zu Explosionen und Gefechten. Aus der unmittelbar angrenzenden Stadt Omdurman berichteten Augenzeugen von Artilleriebeschuss. Der Konflikt zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz in dem nordostafrikanischen Staat tobt seit nunmehr acht Wochen.

Waldbrand in Tirol im Bezirk Landeck erfordert Großeinsatz

Fendels - Ein Waldbrand in Fendels in Tirol (Bezirk Landeck) hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von 80 Feuerwehrkräften mit insgesamt 15 Fahrzeugen aus sechs Gemeinden sowie die Bergrettung Ried im Oberinntal, drei Löschhubschrauber und drei Polizeistreifen erfordert. Der Brand war unterhalb einer Gondelbahn ausgebrauchen, in den Gondeln befanden sich da keine Personen. Um 21.30 Uhr musste die Brandbekämpfung abgebrochen werden, sie wurde Sonntagfrüh fortgesetzt.

Drohne schlägt in russischer Region Kaluga auf

Kaluga/Belgorod - Sonntagfrüh ist in der Nähe des Dorfes Strelkovka in der russischen Region Kaluga im Zuge des am 24. Februar 2022 begonnenen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine Drohne niedergegangen. "Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Verletzten", teilt der Gouverneur der Region, Wladislaw Schapscha, über dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Region Kaluga grenzt im Norden an die Metropolregion Moskau.

15-Jähriger im Süden Stockholms erschossen - Drei Verletzte

Stockholm - Bei Schüssen in einem südlichen Vorort von Stockholm ist am Samstagabend ein 15-jähriger Jugendlicher getötet worden. Ein weiterer 15-Jähriger sowie ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 45 und 65 Jahren erlitten Schussverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall habe sich nahe des Zentrums des Stockholmer Randbezirks Farsta ereignet, teilte die Polizei mit. Mordermittlungen wurden aufgenommen. Zwei Personen wurden nach einer Verfolgungsjagd festgenommen.

Bürger Montenegros wählen neues Parlament

Podgorica - In Montenegro haben am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen begonnen. 15 Parteien und Bündnisse kämpfen um 81 Parlamentssitze. Rund 543.000 Wahlberechtigte können seit 7.00 Uhr wählen. Wahlschluss ist um 20.00 Uhr, die ersten Ergebnisse werden in der Nacht auf Montag erwartet. Als Favoritin gilt die im Vorjahr gebildete Bewegung "Europa jetzt". Die zwischen 1991 und Ende 2020 ununterbrochen regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPs) liegt laut Umfragen dahinter.

Mehr als die Hälfte der registrierten Obdachlosen in Wien

Wien - In Österreich waren 2021 knapp 20.000 Menschen als obdachlos oder wohnungslos registriert. Zwei Drittel waren Männer und fast 60 Prozent waren in Wien daheim. Wobei eine Befragung von Betroffenen zeigt, Sozialkontakte sind sowohl Auslöser von Obdachlosigkeit als auch wichtig für eine Übergangsbleibe. Obdachlosigkeit wird vor allem in städtischen Ballungsräumen registriert, geht aus der Wohnstatistik 2022 der Statistik Austria hervor.

Papst verbrachte ruhige Nacht, kein Angelus-Gebet am Sonntag

Vatikanstadt - Papst Franziskus ist nach seiner Operation am offenen Bauch auf dem Weg der Besserung. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verbrachte seine vierte Nacht im Krankenhaus und sei wohlauf, berichteten italienische Medien. Erwartet wird, dass der 86-Jährige noch die ganze nächste Woche im Krankenhaus "Agostino Gemelli" verbringen wird. Die Termine des Papstes sind bis zum 18. Juni abgesagt.

