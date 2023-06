Steuerzahler könnten bei Kika/Leiner-Sanierung draufzahlen

Wien/St. Pölten - Nach dem Verkauf von Kika/Leiner durch den Tiroler Investors Rene Benko wollen die neuen Eigentümer am Dienstag ein Insolvenzverfahren beantragen. Dabei könnten auch die Steuerzahler Geld verlieren. Denn in der Coronapandemie wurden dem Unternehmen Steuern gestundet, die Kika/Leiner eigentlich später zurückzahlen sollte. Die Verbindlichkeiten machen insgesamt etwa 150 Mio. Euro aus. Laut "Kronen Zeitung" sollen die Stundungen den Großteil betragen. Die GPA übt scharfe Kritik.

302.300 Österreicher nutzen bereits digitalen Führerschein

Wien - Der digitale Kfz-Führerschein ist als erster digital speicherbarer Ausweis Österreichs seit vergangenen Herbst bereits mehr 302.300 Mal aktiviert worden. Er ist nur für Personen mit einem Scheckkartenführerschein verfügbar. Außerdem nutzten laut Finanzministerium bereits mehr als eine Million Menschen die ID Austria. Auch sie ist für den digitalen Führerschein erforderlich, die Handy-Signatur ist nicht ausreichend.

Experten: Lokale Erfolge für Kiew bei ukrainischer Offensive

Kaluga/Belgorod - Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Offensive gegen die russische Armee im Gebiet Saporischschja im Süden des Landes nach Einschätzung westlicher Experten lokale Erfolge erzielt. Die Gewinne gebe es im Westen des Gebiets Saporischschja und dort im Südwesten und Südosten der Stadt Orichiw, teilte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington mit. Russische Angaben zufolge wurden die Angriffe aber zurückgeschlagen.

15-Jähriger in Stockholm getötet und drei Menschen verletzt

Stockholm - Die um sich greifende Schusswaffengewalt in Schweden hat ein nächstes junges Todesopfer gefordert. Bei neuerlichen Schüssen in einem südlichen Vorort von Stockholm wurde am Samstagabend ein 15-Jähriger getötet, ein weiterer Bursche im selben Alter sowie ein Mann im Alter von etwa 45 Jahren und eine etwa 65-jährige Frau wurden verletzt. Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, wurden zwei junge Männer nach einer Verfolgungsjagd auf einer Schnellstraße gefasst.

Wiens SPÖ will bei Bablers Statutenreform "konstruktiv" sein

Wien - Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler will mehr Basisdemokratie in seiner Partei. Die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak bekräftigte in der "Presse am Sonntag" die skeptische Haltung der Landespartei in derartigen Fragen. Seitens der Wiener Genossen wurde infolge betont, dass man sich auf Ebene der Bundespartei aber "selbstverständlich konstruktiv im Rahmen einer Statutenkommission einbringen" werde.

Nach Ende der Waffenruhe neue Kämpfe im Sudan

Khartum - Nach dem Ende einer 24-stündigen Waffenruhe sind die Kämpfe zwischen den rivalisierenden Militärgruppen im Sudan wieder aufgeflammt. In der Hauptstadt Khartum kam es Einwohnern zufolge Sonntag früh zu Explosionen und Gefechten. Aus der unmittelbar angrenzenden Stadt Omdurman berichteten Augenzeugen von Artilleriebeschuss. Der Konflikt zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz in dem nordostafrikanischen Staat tobt seit nunmehr acht Wochen.

Mehr als die Hälfte der registrierten Obdachlosen in Wien

Wien - In Österreich waren 2021 knapp 20.000 Menschen als obdachlos oder wohnungslos registriert. Zwei Drittel waren Männer und fast 60 Prozent waren in Wien daheim. Wobei eine Befragung von Betroffenen zeigt, Sozialkontakte sind sowohl Auslöser von Obdachlosigkeit als auch wichtig für eine Übergangsbleibe. Obdachlosigkeit wird vor allem in städtischen Ballungsräumen registriert, geht aus der Wohnstatistik 2022 der Statistik Austria hervor.

Tausende nach Vulkan-Ausbruch auf den Philippinen evakuiert

Manila - Nach dem Ausbruch des Vulkans Mayon auf den Philippinen sind mehr als 12.800 Anrainer in Sicherheit gebracht worden. Die vor allem in Bauerndörfern und am Fuß des Berges lebenden Menschen seien in Evakuierungszentren untergekommen, teilte der philippinische Zivilschutz am Sonntag mit. Das Gesundheitsministerium warnte vor den Risiken durch das Einatmen von Aschepartikeln und giftiger Gase.

