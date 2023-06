Ukraine will bei Offensive mehrere Orte eingenommen haben

Kaluga/Belgorod - Ukrainische Soldaten haben nach Militärangaben aus Kiew im größtenteils von Russland besetzten Gebiet Donezk mehrere Orte eingenommen. Die Truppen veröffentlichten am Sonntag ein Video, auf dem das Hissen der ukrainischen Flagge auf einem halbzerstörten Gebäude im Ort Blahodatne zu sehen ist. Es seien auch Gefangene genommen worden, hieß es. Von russischer offizieller Seite gab es dazu vorerst keine Stellungnahme.

Wiens SPÖ will bei Bablers Statutenreform "konstruktiv" sein

Wien - Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler will mehr Basisdemokratie in seiner Partei. Die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak bekräftigte in der "Presse am Sonntag" die skeptische Haltung der Landespartei in derartigen Fragen. Seitens der Wiener Genossen wurde infolge betont, dass man sich auf Ebene der Bundespartei aber "selbstverständlich konstruktiv im Rahmen einer Statutenkommission einbringen" werde.

Steuerzahler könnten bei Kika/Leiner-Sanierung draufzahlen

Wien/St. Pölten - Nach dem Verkauf von Kika/Leiner durch den Tiroler Investors Rene Benko wollen die neuen Eigentümer am Dienstag ein Insolvenzverfahren beantragen. Dabei könnten auch die Steuerzahler Geld verlieren. Denn in der Coronapandemie wurden dem Unternehmen Steuern gestundet, die Kika/Leiner eigentlich später zurückzahlen sollte. Die Verbindlichkeiten machen insgesamt etwa 150 Mio. Euro aus. Laut "Kronen Zeitung" sollen die Stundungen den Großteil betragen. Die GPA übt scharfe Kritik.

Schottische Ex-Regierungschefin Sturgeon festgenommen

Edinburgh - Die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist im Zuge von Ermittlungen zu finanziellen Ungereimtheiten in ihrer Partei festgenommen worden. Die 52-Jährige befinde sich in Gewahrsam und werde von Ermittlern befragt, teilte die schottische Polizei am Sonntag mit. Sie gelte als Verdächtige im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zu den Finanzen der schottischen Regierungspartei SNP.

Nach Ende der Waffenruhe neue Kämpfe im Sudan

Khartum - Nach einer weitgehend eingehaltenen 24-stündigen Waffenruhe sind in Sudans Hauptstadt Khartum erneut Gefechte ausgebrochen. Das berichteten Augenzeugen und Medien am Sonntag. Demnach soll die sudanesische Armee bereits kurz nach Ende der Feuerpause um 6.00 Uhr Ortszeit unter anderem erneut Luftangriffe gegen Stellungen der gegnerischen Paramilitärs RSF in Khartums Vororten Bahri und Omdurman durchgeführt haben. Auch Artillerie und Luftabwehrraketen seien zu hören gewesen.

302.300 Österreicher nutzen bereits digitalen Führerschein

Wien - Der digitale Kfz-Führerschein ist als erster digital speicherbarer Ausweis Österreichs seit vergangenen Herbst bereits mehr 302.300 Mal aktiviert worden. Er ist nur für Personen mit einem Scheckkartenführerschein verfügbar. Außerdem nutzten laut Finanzministerium bereits mehr als eine Million Menschen die ID Austria. Auch sie ist für den digitalen Führerschein erforderlich, die Handy-Signatur ist nicht ausreichend.

Täter schweigt nach Messerattacke in Frankreich

Annecy - Nach der erschütternden Messerattacke in Frankreich mit vier verletzten Kindern und zwei erwachsenen Opfern schweigt der Täter weiterhin zu seinem Motiv. Wegen versuchten Mordes war der 31 Jahre alte Mann am Samstag in Untersuchungshaft genommen worden. Alle Opfer sind inzwischen außer Lebensgefahr. In der Alpenstadt Annecy kamen am Sonntag Hunderte Einwohner zu einem Gedenken in dem Park am See zusammen, wo es am Donnerstagmorgen zu der Bluttat gekommen war.

Gerettete Kinder nach 40 Tagen im Dschungel im Spital

Bogota - Erschöpft, aber glücklich und wohlauf: Die 40 Tage im kolumbianischen Dschungel vermissten Kinder sind am Samstag in einem Militärkrankenhaus in Bogot� wieder mit ihrer Familie vereint worden. Er habe seine vier Enkelkinder im Krankenhaus besucht, berichtete Großvater Fidencio Valencia am Samstag. "Sie sind voller Leben. Auch wenn sie sehr erschöpft sind, weiß ich, dass sie in guten Händen sind", sagte der 47-Jährige. Die Kinder seien glücklich, ihre Verwandten wiederzusehen.

