Ukraine will bei Offensive mehrere Orte eingenommen haben

Kaluga/Belgorod - Ukrainische Soldaten haben nach Militärangaben aus Kiew im größtenteils von Russland besetzten Gebiet Donezk mehrere Orte eingenommen. Die Truppen veröffentlichten am Sonntag ein Video, auf dem das Hissen der ukrainischen Flagge auf einem halbzerstörten Gebäude im Ort Blahodatne zu sehen ist. Es seien auch Gefangene genommen worden, hieß es. Von russischer offizieller Seite gab es dazu vorerst keine Stellungnahme.

Schottische Ex-Regierungschefin Sturgeon wieder freigelassen

Edinburgh - Die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist kurz nach ihrer Festnahme wieder auf freien Fuß gekommen. Gegen sie seien keine formellen Anschuldigungen erhoben worden, teilte die schottische Polizei am Sonntagabend mit. Die Ermittlungen dauerten weiter an, hieß es. Die 52-Jährige war rund sieben Stunden zuvor als Verdächtige im Zuge von Ermittlungen zu finanziellen Ungereimtheiten in ihrer Partei festgenommen worden.

Nach Ende der Waffenruhe neue Kämpfe im Sudan

Khartum - Nach einer weitgehend eingehaltenen 24-stündigen Waffenruhe sind in Sudans Hauptstadt Khartum erneut Gefechte ausgebrochen. Das berichteten Augenzeugen und Medien am Sonntag. Demnach soll die sudanesische Armee bereits kurz nach Ende der Feuerpause um 6.00 Uhr Ortszeit unter anderem erneut Luftangriffe gegen Stellungen der gegnerischen Paramilitärs RSF in Khartums Vororten Bahri und Omdurman durchgeführt haben. Auch Artillerie und Luftabwehrraketen seien zu hören gewesen.

Edtstadler in Israel: Kampf gegen Antisemitismus

Jerusalem - Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat Israel bei einem Besuch die Unterstützung Österreichs versichert. Anlass der Reise ist das 75-jährige Jubiläum der Staatsgründung und die Vernetzung im Kampf gegen Antisemitismus. Am Sonntag sprach die Ministerin bei der Eröffnung des "Global Forum" der internationalen NGO, American Jewish Committee (AJC). Im Rahmen ihres Besuchs traf sie auch Staatspräsident Yitzhak Herzog.

Autobahn-Stück in US-Stadt Philadelphia eingestürzt

Philadelphia/Washington - In der US-Stadt Philadelphia ist am Sonntag ein erhöhter Teil der viel befahrenen Autobahn I-95 eingestürzt. Ursache sei ein Feuer in der Unterführung unter diesem kurzen Teil der Schnellstraße gewesen, teilte die Feuerwehr in Philadelphia mit. Dort sei ein Fahrzeug, womöglich ein Tanklaster, in Brand geraten. Genaue Details lägen noch nicht vor. Die Einsatzkräfte seien noch damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Pantheon in Rom ab Juli nicht mehr gratis zugänglich

Rom - Das Pantheon in Rom, eines der am besten erhaltenen Monumente der Antike, wird ab dem 1. Juli nicht mehr gratis zugänglich sein. Dies berichtete der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano laut Medienangaben am Sonntag. Der Eintritt wird fünf Euro kosten, wie das Kulturministerium in Rom nach einer Einigung mit der Diözese Rom bereits beschlossen hatte. Der Zugang für Messen, die im Pantheon zelebriert werden, werde weiterhin kostenlos sein.

