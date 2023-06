Russland meldet Zerstörung von ukrainischer Panzerkolonne

Kaluga/Belgorod - Russische Truppen haben nach Angaben der Regierung in Moskau mindestens sieben deutsche Leopard-Panzer und fünf Bradley-Panzer aus den USA zerstört. In der Region Saporischschja sei eine Kolonne gepanzerter Fahrzeuge getroffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Mehr als ein Dutzend ukrainischer Angriffe seien zuletzt abgewehrt worden. Laut der Ukraine wurde dagegen in der Region Donezk ein Dorf zurückerobert.

Bevölkerung erteilte Windpark im steirischen Gaal Absage

Gaal - Ein in der obersteirischen Gemeinde Gaal geplanter Windpark ist am Widerstand der einheimischen Bevölkerung vorerst gescheitert. Eine vom Bürgermeister der Gemeinde, Friedrich Fledl (ÖVP), initiierte Befragung der Einwohner ergab am Sonntag eine eindeutige Ablehnung. 71,85 Prozent der gültigen Stimmen entfielen auf "Nein", während sich 28,15 Prozent für die Errichtung von acht Windkraftwerken auf der Brandkuppe aussprach.

Montenegro-Wahl: "Europa jetzt" in Führung

Podgorica - Die im Vorjahr gebildete pro-europäische Bewegung "Europa jetzt" hat sich bei den Parlamentswahlen in Montenegro laut ersten, inoffiziellen Resultaten die meisten Stimmen gesichert. Wie das nicht-staatliche Wahlforschungsinstitut CEMI am Sonntag mitteilte, hat die Partei von Milojko Spajic 28,8 Prozent der Stimmen erhalten, gefolgt von der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) mit 23,2 Prozent.

Schottische Ex-Regierungschefin Sturgeon wieder freigelassen

Edinburgh - Die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist kurz nach ihrer Festnahme wieder auf freien Fuß gekommen. Gegen sie seien keine formellen Anschuldigungen erhoben worden, teilte die schottische Polizei am Sonntagabend mit. Die Ermittlungen dauerten weiter an, hieß es. Die 52-Jährige war rund sieben Stunden zuvor als Verdächtige im Zuge von Ermittlungen zu finanziellen Ungereimtheiten in ihrer Partei festgenommen worden.

Autobahn-Stück in US-Stadt Philadelphia eingestürzt

Philadelphia/Washington - In der US-Stadt Philadelphia ist am Sonntag ein erhöhter Teil der viel befahrenen Autobahn I-95 eingestürzt. Ursache sei ein Feuer in der Unterführung unter diesem kurzen Teil der Schnellstraße gewesen, teilte die Feuerwehr in Philadelphia mit. Dort sei ein Fahrzeug, womöglich ein Tanklaster, in Brand geraten. Genaue Details lägen noch nicht vor. Die Einsatzkräfte seien noch damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Massiver Felssturz im Tiroler Galtür, keine Verletzten

Galtür - In der Silvrettagruppe im Gemeindegebiet von Galtür im Tiroler Bezirk Landeck ist es Sonntagnachmittag zu einem massiven Felssturz gekommen. Im Bereich der Nordwestflanke des südlichen Fluchthorns donnerten die Gesteinsmassen mit voller Wucht über das breite Wasser in Richtung Jamtalhütte, wie ein aufgenommenes Video zeigte. Die Länge der Mure betrug über zwei Kilometer, teilte die Polizei mit.

Edtstadler in Israel: Kampf gegen Antisemitismus

Jerusalem - Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat Israel bei einem Besuch die Unterstützung Österreichs versichert. Anlass der Reise ist das 75-jährige Jubiläum der Staatsgründung und die Vernetzung im Kampf gegen Antisemitismus. Am Sonntag sprach die Ministerin bei der Eröffnung des "Global Forum" der internationalen NGO, American Jewish Committee (AJC). Im Rahmen ihres Besuchs traf sie auch Staatspräsident Yitzhak Herzog.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red