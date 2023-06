Größte Luftwaffenübung in NATO-Geschichte

Berlin - Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO hat begonnen. Gegen 8.00 Uhr startete am Montagmorgen ein Bundeswehr-Transportflugzeug vom Typ A400M vom deutschen Fliegerhorst Wunstorf und läutete das Manöver "Air Defender 2023" ein. Zwei Stunden später folgte nach Angaben der Deutschen Luftwaffe der erste Kampfjet: Eine F-18 hob vom Fliegerhorst Hohn ab.

Ukraine: Genug Wasser zur Kühlung im AKW Saporischschja

Saporischschja - Das Kernkraftwerk Saporischschja hat nach ukrainischen Angaben trotz der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der vergangenen Woche noch genügend Kühlwasser. Der Wasserstand in den Becken, die zur Kühlung der Reaktoren in Europas größtem AKW verwendet werden, sei trotz des sinkenden Wasserspiegels des Kachowkaer Stausees stabil und ausreichend, teilte der ukrainische Umweltminister mit. Zuvor hatte sich die Internationale Atomenergiebehörde IAEA besorgt gezeigt.

Kämpfe und erste Erfolge in Gegenoffensive in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine berichtet von schweren Kämpfen und ersten kleineren Erfolgen im Zuge ihrer Gegenoffensive. In der Nacht habe es rund 25 Gefechte mit russischen Truppen in der Nähe von Bachmut im Osten gegeben, teilte der ukrainische Generalstab am Montagmorgen mit. Die ukrainischen Streitkräfte nahmen nach eigenen Angaben das Dorf Storoschewe im Gebiet Donezk ein. Das russische Militär meldete, Angriffsversuche ukrainischer Truppen an der Südfront abgewehrt zu haben.

Kind in NÖ in Hundebox gesperrt und gequält: Mutter in Haft

Krems - Eine 32-Jährige soll ihren Sohn im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt, gequält und hungern lassen haben, sodass er ins Koma fiel. Der Zwölfjährige wurde vergangenen Herbst unterernährt und stark unterkühlt in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Die Frau wurde damals festgenommen, sie sitzt seither in Krems in U-Haft. Gegen die 32-Jährige werde u. a. wegen versuchten Mordes ermittelt, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag einen "Kurier"-Onlinebericht.

Präventionsgipfel des Innenministeriums gegen "Fake News"

Wien - Das Innenministerium hält am Montag in Wien einen Präventionsgipfel zum Thema "Fake News begegnen - Demokratie stärken" ab. "Desinformation und Fake News wird unsere Demokratie und vor allem die Sicherheitsbehörden in Zukunft massiv herausfordern", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum Auftakt im Palais Wertheim in Wien. Die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hätten zu einer "extremen Dynamik in der Desinformation" geführt.

Tansania künftig mit eigener Botschaft in Wien vertreten

Wien - Tansania und Österreich stärken ihre diplomatischen Beziehungen. Wie das Außenministerium am Montag mitteilte, wird das ostafrikanische Land künftig mit einer eigenen Botschaft in Wien vertreten sein. Außenminister Stergomena Tax, die zur Eröffnung der Vertretung nach Wien gereist ist, wurde am Montag von ihrem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) empfangen. Tansania sei "ein wichtiger Anker der Stabilität" in Afrika, betonte Schallenberg danach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red