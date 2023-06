Babler präsentiert sein Team

Wien - Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler wird am Dienstag den Parteigremien sein Personalpaket präsentieren. Neu besetzt werden müssen zumindest Klubvorsitz und Bundesgeschäftsführung. Spannend wird sein, inwieweit Babler auch die Unterstützer seines unterlegenen Kontrahenten Hans Peter Doskozil einbinden wird.

Klimaexperten: Babler soll SPÖ-Blockade beenden

Wien - Zahlreiche Klimaexpertinnen und -experten fordern den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler in einem offenen Brief auf, in Sachen Klimaschutz und Energiewende mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Die SPÖ blockiert derzeit Zwei-Drittel-Materien im Nationalrat - etwa das Energieeffizienzgesetz -, um die Umsetzung ihrer Vorschläge gegen die Teuerung zu erzwingen. Unterzeichnet haben etwa Ökologe Franz Essl, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Umwelthistorikerin Verena Winiwarter.

Tote bei Raketeneinschlag in Wohnhaus in Südostukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen auf die Ukraine ist offiziellen Angaben zufolge unter anderem ein Wohnhaus in der südöstlichen Großstadt Krywyj Rih getroffen worden. "Es gibt Tote und Verwundete", schrieb der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, Dienstagfrüh auf Telegram. Zuvor hatte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Wilkul, von einem Einschlag in einem fünfstöckigen Gebäude berichtet und geschrieben, es seien Menschen unter den Trümmern.

Mangott: Ukraine-Lösung vor Wahl "nicht wahrscheinlich"

Innsbruck - Der Politologe Gerhard Mangott hält eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg vor der russischen Präsidentschaftswahl am 17. März nächsten Jahres "nicht für wahrscheinlich". Auch, weil Präsident Wladimir Putin nicht mit einer möglichen Kriegsniederlage in die Wahlen gehen wolle, sagte Mangott im APA-Gespräch. Gelöst werden könne der Konflikt wohl erst, wenn beide Seiten militärisch ermattet und keine militärischen Erfolge mehr zu erwarten seien.

Denver Nuggets erstmals Meister in der NBA

Denver (Colorado) - Die Denver Nuggets haben erstmals in ihrer Geschichte den Titel in der NBA geholt. Das Basketball-Team um den erneut starken Anführer Nikola Jokic gewann 94:89 gegen die Miami Heat und erzielte damit im fünften Spiel der Finalserie den notwendigen vierten Sieg. Miami unterlag wie zuletzt 2020 den Los Angeles Lakers und zuvor 2014 den San Antonio Spurs erneut in den NBA-Finals und muss zehn Jahre nach der bisher letzten Meisterschaft weiter auf den vierten Erfolg warten.

Trump muss wegen Anklage vor US-Gericht erscheinen

Miami/Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach einer Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente vor Gericht erscheinen. Bei dem Termin am Dienstag (21.00 MESZ) vor einem Bundesgericht in Miami wird die Anklageschrift verlesen. Trump werden darin 35 Straftaten zur Last gelegt. Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde.

AK-Umfrage: Teuerung zwingt zu verändertem Einkaufsverhalten

Wien - Drei von vier Menschen in Österreich sind stark von der Teuerung betroffen und sehen sich gezwungen, ihre Ausgaben für Freizeitaktivitäten und Vergnügungen einzuschränken. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage der Arbeiterkammer (AK) hervor. Besonders Menschen mit geringem Haushaltseinkommen, Haushalte mit Kindern unter 14 Jahren, sehr große Familien und Singles leiden unter den steigenden Kosten.

