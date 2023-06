Bablers Team einstimmig vom Vorstand begrüßt

Wien - Das erste Personalpaket des neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler steht. Der Bundesvorstand hat am Dienstag einstimmig Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim als Bundesgeschäftsführer bestätigt. Am Nachmittag soll Gesundheitssprecher Philip Kucher zum geschäftsführenden Klubobmann gewählt werden. Formal Klubchef wird Babler selbst, allerdings vom Bundesrat aus.

Tote bei Raketeneinschlag in Wohnhaus in Südostukraine

Krywyj Rih - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine ist offiziellen Angaben zufolge unter anderem ein mehrstöckiges Wohnhaus in der südöstlichen Großstadt Krywyj Rih getroffen worden. Dabei habe es zehn Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Russische Truppen wollen zudem zwei deutsche Leopard-Kampfpanzer sowie zwei US-amerikanische Bradley-Schützenpanzer erbeutet haben, wie ein vom russischen Verteidigungsministerium am Dienstag veröffentlichtes Video beweisen soll.

Drei Menschen im Zentrum von Nottingham getötet

Nottingham - Im Zentrum der englischen Stadt Nottingham sind drei Menschen getötet worden. Am frühen Dienstagmorgen seien zwei Tote in einer Straße gefunden worden, teilte die Polizei mit. Bald darauf habe ein Lieferwagen versucht, drei Menschen zu überfahren. Die Opfer würden in Spitälern behandelt. Zudem sei in einer anderen Straße ein dritter Toter gefunden worden. Die Tatorte sind über die ganze Stadt verteilt. Ein 31 Jahre alter Mann wurde wegen Mordverdachts festgenommen.

Sloweniens Premier bei Nehammer - Streit um Grenzkontrollen

Wien - Ein Jahr nach seinem Amtsantritt ist der slowenische Ministerpräsident Robert Golob am Dienstag zu seinem ersten bilateralen Besuch nach Wien gekommen. Golob wurde am späten Vormittag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt in Wien empfangen. Im Zentrum der Gespräche dürfte der Streit um die österreichischen Grenzkontrollen zum südlichen Schengen-Nachbarland stehen, der sich in der Urlaubssaison zuspitzen könnte.

Arbeitslosigkeit stieg Mitte Juni leicht an

Wien - Die Arbeitslosenzahlen haben sich in den vergangenen zwei Wochen kaum verändert, gegenüber dem Vorjahr gab es aber einen Anstieg. Per Mitte Juni waren 309.980 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet - 240.142 davon auf Jobsuche, 69.838 in Schulungen, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag bekanntgab. Im Jahresabstand erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um 9.249 Personen. Die Kika/Leiner-Pleite, die mindestens 1.900 Jobs kostet, wird erst Ende Juli schlagend.

ÖBB-Züge blieben 2022 unter gesetzlicher Pünktlichkeitsmarke

Wien - Die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) hat Daten aus dem Jahr 2022 zu allen Ankünften von Zügen im österreichischen Personennah- und Fernverkehr ausgewertet. Dabei lag die Pünktlichkeit bei 94,8 Prozent. Das bedeutet eine knappe Unterschreitung des gesetzlichen Pünktlichkeitsgrades von 95 Prozent im Nahverkehr. "Besitzer von Verbundjahreskarten und regionalen Klimatickets haben Entschädigungsansprüche", teilte die apf auf APA-Anfrage mit.

