Drei Tote in obersteirischem Wohnhaus entdeckt

St. Peter am Kammersberg - Die Polizei im obersteirischen St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) hat Dienstagabend nach einer Abgängigkeitsanzeige drei Tote in einem Wohnhaus entdeckt. Die Hintergründe seien noch unklar, doch Fremdverschulden könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einer Aussendung. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.

Trump bekennt sich "nicht schuldig" in Dokumenten-Affäre

Miami/Washington - Ex-Präsident Donald Trump hat sich im Prozess um Geheimdokumente der US-Regierung für unschuldig erklärt. Der mögliche republikanische Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2024 wies damit am Dienstag vor einem Bundesgericht in Miami Vorwürfe zurück, er habe beim Auszug aus dem Weißen Haus 2021 vertrauliche und streng geheime Dokumente widerrechtlich mitgenommen. Der Immobilienmilliardär wird mit insgesamt 37 Anklagepunkten konfrontiert.

Polizei: Über 100 Tote bei Bootsunfall auf Fluss in Nigeria

Lagos - Bei einem Bootsunfall auf einem Fluss in Nigeria sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sei gesunken, als es Familien im Bundesstaat Kwara von einer Hochzeit zurückbrachte, teilten Polizei und örtliche Behörden am Dienstag mit. Ein Sprecher der Polizei sprach gegenüber der AFP von 103 Toten und 100 Überlebenden des Unglücks.

US-Schriftsteller Cormac McCarthy gestorben

New York - Der US-Schriftsteller Cormac McCarthy, Autor von Bestsellern wie "Die Straße" oder "Kein Land für alte Männer", ist tot. McCarthy sei am Dienstag im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico "eines natürlichen Todes" gestorben, sagte seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur in New York. Auch der Knopf-Verlag und John McCarthy, der Sohn des Schriftstellers, bestätigten den Tod von McCarthy.

Prozess um versuchten Femizid in oö. Fitnessstudio

Wels/Vöcklabruck - Ein 28-Jähriger, der im Dezember des Vorjahrs seine Frau in dem Fitnessstudio, in dem sie arbeitete, mit einem Messer und Hantelscheiben attackiert und schwer verletzt haben soll, steht heute, Mittwoch, wegen versuchten Mordes in Wels vor Gericht. Die Frau hatte kurz vor dem Angriff noch den Polizei-Notruf gewählt, weil sie sich bedroht fühlte, dort aber nur den Rat erhalten, Anzeige zu erstatten. Dazu kam es jedoch nicht mehr.

Staatsbegräbnis für Berlusconi am Mittwoch in Mailand

Mailand - Familienangehörige des am Montag verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi, Politiker und Weggefährten versammeln sich am Mittwoch im Mailänder Dom, um vom Medienzar Abschied zu nehmen. Erwartet wird, dass neben Präsident Sergio Mattarella auch Premierministerin Giorgia Meloni und mehrere Minister und Staatssekretäre am Staatsbegräbnis teilnehmen werden. Im Mailänder Dom werden 2.000 Personen Platz haben.

Neu gewählter Salzburger Landtag konstituiert sich

Salzburg - In Salzburg tritt am Mittwoch der neu gewählte Landtag erstmals zusammen. Im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung steht neben der Angelobung der 36 Abgeordneten die Wahl der neuen Landesregierung. Erstmals wird Salzburg von einer Koalition aus ÖVP und FPÖ regiert. Landeshauptmann Wilfried Haslauer an der Spitze startet in seine dritte Amtsperiode. Anders als im Jahr 2018 dürften die Oppositionsparteien heuer geschlossen gegen die sieben Regierungsmitglieder stimmen.

Nationalrat beendet Corona

Wien - Ein breites Themenfeld bietet sich dem Nationalrat am Mittwoch bei der einzigen Sitzung dieser Plenarwoche. Mehr oder weniger endgültig beendet wird legistisch die Corona-Pandemie, die Teuerungshilfen für sozial schwache Familien werden fixiert, der neue Eltern-Kind-Pass wird eingeführt und die Regeln für den Klimabonus werden angepasst. Für die SPÖ nimmt mit Philip Kucher ein neuer geschäftsführender Klubobmann in der ersten Reihe Platz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red