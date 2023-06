US-Notenbank Fed lässt Leitzins unverändert

Washington - Nach zehn Zinserhöhungen in Folge pausiert die US-Notenbank Fed und wird im Kampf gegen die Inflation wahrscheinlich bald nachlegen. Sie beließ den Leitzins am Mittwoch unverändert in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Zugleich signalisierten die Währungshüter, dass sie noch bis zu zwei Anhebungen um jeweils einen viertel Prozentpunkt für dieses Jahr ins Auge fassen.

Ukraine meldet kleinere Geländegewinne

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat am Mittwoch kleinere Geländegewinne im Rahmen ihrer Gegenoffensive gemeldet. Die Kämpfe seien "extrem heftig", erklärte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram. Die ukrainische Soldaten hätten im Laufe des Tages bis zu 500 Meter in den Gebieten nahe der zerstörten Stadt Bachmut im Osten zurückerobert. Im Süden in Richtung der Stadt Saporischschja seien es um die 300 Meter. Sie beklagte jedoch eine Luftüberlegenheit der russischen Truppen.

Bootsunglück vor Griechenland mit zahlreichen Toten

Athen - Bei einem schweren Bootsunglück südwestlich von Griechenland sind am Mittwoch nach offiziellen Angaben mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Die griechischen Behörden gingen jedoch von weitaus mehr Opfern aus. Medien berichteten von 500 bis 700 Passagieren. Gerettet wurden 104 Menschen. Die umfangreiche Suche sollte auch über Nacht weiterlaufen.

PKK verkündet Ende von Waffenstillstand in der Türkei

Ankara - Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat das Ende ihres im Februar nach dem schweren Erdbeben in der Türkei einseitig erklärten Waffenstillstands verkündet. "Das Bedürfnis nach aktivem Kampf ist unvermeidbar geworden", zitierte die pro-kurdische Nachrichtenagentur Firat am Mittwoch die Union der Gesellschaften Kurdistans (KCK), die "neue Angriffswellen" beklagte. Präsident Recep Tayyip Erdogan ließ zuletzt wieder massiv gegen die militante Gruppierung vorgehen.

Erdogan deutet rasche Wende in der türkischen Zinspolitik an

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan deutet eine Wende seiner umstrittenen Geld- und Finanzpolitik an: "Nach den Überlegungen unseres Finanzministers haben wir akzeptiert, dass er in Absprache mit der Zentralbank schnell Maßnahmen ergreifen wird", sagte er am Mittwoch. Seine Äußerungen deuten darauf hin, dass er grünes Licht für Zinserhöhungen gegeben hat. Die Zentralbank hat den Leitzins seit 2021 trotz Rekordinflation von 19 Prozent auf aktuell 8,5 Prozent gesenkt.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rammstein-Sänger

Berlin/Wien - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann eingeleitet. Die Behörde bestätigte am Mittwochabend, dass wegen "Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln" gegen Lindemann ermittelt werde.

Schlappe für Israels Regierung im Streit um Justizreform

Jerusalem - Im zähen Streit um die Justizreform in Israel hat die rechts-religiöse Regierung am Mittwoch eine Niederlage erlitten. Bei einer Abstimmung im Parlament wurde eine Abgeordnete der Opposition mit knapper Mehrheit zur Vertreterin in einem Gremium zur Besetzung von Richtern gewählt - auch mit Stimmen aus der Koalition. Eine Vertreterin der Regierung bekam dagegen nicht genug Ja-Stimmen.

Serbische Soldaten nahmen kosovarische Polizisten fest

Prishtina (Pristina)/Belgrad - Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo nehmen ungeachtet aller EU-Appelle zu einer Verständigung nicht ab. Am Mittwoch nahmen serbische Soldaten drei kosovarische Polizisten fest. Beide Länder stritten über den genauen Ort der Festnahmen. Beobachter fürchten, dass der Streit erneut Unruhen in den Gebieten der serbischen Minderheit im Kosovo auslösen könnten.

