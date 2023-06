Freizeitpädagogen protestieren am Donnerstag

Wien - Die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen an ganztägigen Schulen demonstrieren am Donnerstag erneut gegen eine Reform ihres Berufsbilds, in Wien und Graz finden sogar Streiks statt. Darüber hinaus macht bei einem Aktionstag ein Netzwerk aus Bildungsinitiativen mit etwa Lehrer- und Elternvertretern, Behindertenverbänden und der Kindergarten-Plattform Educare bei Kundgebungen und anderen Aktionen Stimmung für Reformen im Bildungssystem.

EZB steuert auf weitere Zinserhöhung zu

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation auf eine weitere Zinserhöhung im Euroraum zu. Die Notenbank gibt die Entscheidung des EZB-Rates am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekannt. Volkswirte rechnen überwiegend mit einer erneuten Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte.

Österreichischer Filmpreis wird zum 13. Mal vergeben

Wien - Im Wiener Globe versammelt sich am Donnerstagabend die heimische Filmbranche, um zum 13. Mal den Österreichischen Filmpreis an die Besten des abgelaufenen Jahrgangs zu verleihen. An der Spitze des Nominiertenfeldes rangiert dabei Marie Kreutzers "Corsage" mit acht Nennungen. Dem Sisi-Drama dicht auf den Fersen ist mit sieben Gewinnchancen David Wagners Bundesheer-Liebesgeschichte "Eismayer".

Selenskyj fordert erneut NATO-Beitritt

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einmal mehr einen zügigen NATO-Beitritt seines Landes gefordert. Er habe mit Polens Präsident Andrzej Duda eine gemeinsame Linie für den NATO-Gipfel in Vilnius im Juli besprochen, sagte er am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. "Dies ist genau der Moment, in dem die russischen Annahmen, dass jemand in der NATO immer noch Angst vor Russland hat, völlig zunichte gemacht werden sollten", so Selenskyj.

US-Notenbank Fed lässt Leitzins unverändert

Washington - Nach zehn Zinserhöhungen in Folge pausiert die US-Notenbank Fed und wird im Kampf gegen die Inflation wahrscheinlich bald nachlegen. Sie beließ den Leitzins am Mittwoch unverändert in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Zugleich signalisierten die Währungshüter, dass sie noch bis zu zwei Anhebungen um jeweils einen viertel Prozentpunkt für dieses Jahr ins Auge fassen.

Bootsunglück vor Griechenland mit zahlreichen Toten

Athen - Bei einem schweren Bootsunglück südwestlich von Griechenland sind am Mittwoch nach offiziellen Angaben mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Die griechischen Behörden gingen jedoch von weitaus mehr Opfern aus. Medien berichteten von 500 bis 700 Passagieren. Gerettet wurden 104 Menschen. Die umfangreiche Suche sollte auch über Nacht weiterlaufen.

