Freizeitpädagogen protestieren am Donnerstag

Wien - Die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen an ganztägigen Schulen demonstrieren am Donnerstag erneut gegen eine Reform ihres Berufsbilds. In Wien und Graz finden sogar Streiks statt, teils sind auch Betriebsversammlungen geplant. Darüber hinaus macht bei einem Aktionstag ein Netzwerk aus Bildungsinitiativen mit etwa Lehrer- und Elternvertretern, Behindertenverbänden und der Kindergarten-Plattform Educare mit diversen Aktionen Stimmung für Reformen im Bildungssystem.

Drohnenangriffe auf Südukraine und die Krim

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol/London - Russland hat die Ukraine bei neuen Luftangriffen mit Drohnen und Marschflugkörpern beschossen. Dabei seien in Industrieobjekte im Gebiet Dnipropetrowsk drei Marschflugkörper eingeschlagen, teilten die ukrainischen Luftstreitkräfte am Donnerstag in Kiew mit. Die Behörden auf der von Russland schon 2014 annektierten Halbinsel Krim meldeten am Morgen wiederum ukrainische Drohnenangriffe. Dabei soll ein Kind getötet worden sein.

Klimaaktivisten blockierten Europabrücke in Tirol

Innsbruck - Eine Blockade der Europabrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) durch Klimaaktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" am Donnerstag ist rasch aufgelöst worden. Der Verkehr in Richtung Süden fließe wieder, der Stau löse sich auf, berichtete ein Polizeisprecher der APA. Die Aktivisten hatten sich zuvor auf die Fahrbahn gesetzt. Die Gruppierung hatte das vierte Mal in Folge im Innsbrucker Verkehr für Staus gesorgt, Donnerstagfrüh wurde bereits die Innbrücke blockiert.

Innsbrucker SPÖ-Klubobmann Buchacher vor Parteiaustritt

Innsbruck/Wien - Der Innsbrucker SPÖ-Klubchef Helmut Buchacher steht vor dem Parteiaustritt. In einem Facebook-Posting übte er scharfe Kritik am neuen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler und fand, dass die Sozialdemokratie "ihre Identität aufgegeben hat". Buchacher kritisierte zudem die Art und Weise, wie Babler zum SPÖ-Chef gekürt worden war, berichtete "Tiroler Krone" am Donnerstag in einem Online-Bericht.

Überlebende des Bootsunglücks kommen in Flüchtlingslager

Athen - Die 104 überlebenden Migranten eines Bootsunglücks vor Griechenland sollen am Donnerstag und Freitag in ein Flüchtlingslager nahe Athen gebracht werden. Zudem ist die Überführung der Toten nach Athen angelaufen, wie der Staatssender ERT berichtete. Dort sollen DNA-Proben genommen werden, um die Menschen zu identifizieren. Insgesamt handelt es sich um 78 Todesopfer. Die Küstenwache korrigierte am Donnerstag ihre Angaben vom Vortag, wonach es zwischenzeitlich 79 Tote waren.

EZB steuert auf weitere Zinserhöhung zu

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) berät am Vormittag in ihrer Frankfurter Zentrale über eine erneute Zinsanhebung im Kampf gegen die Inflation. Es wäre bereits die achte Erhöhung in Folge seit Juli 2022. Volkswirte gehen davon aus, dass die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde die Schlüsselsätze wie im Mai um einen Viertelprozentpunkt anheben werden.

Sudan fliegt erstmals Luftangriffe auf die Stadt El Obeid

Khartum - Kampfflugzeuge haben im Sudan am Mittwoch zum ersten Mal die Stadt El Obeid im Süden des Landes bombardiert. Die reguläre Armee habe Luftangriffe auf die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Kordofan geflogen, sagten Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP. Die Kämpfe zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz hatten sich seit ihrem Beginn am 15. April überwiegend auf die Hauptstadt Khartum und die Region Darfur im Westen konzentriert.

Zyklon "Biparjoy" steuert auf Indien und Pakistan zu

Neu-Delhi/Islamabad - Der starke Wirbelsturm "Biparjoy" soll am Donnerstagabend (Ortszeit) in Indien und Pakistan an Land kommen. Dabei könnte der Zyklon Windgeschwindigkeiten von bis zu 140km/h erreichen, wie der indische Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Es gab demnach auch eine Warnung vor hohen Wellen und Überschwemmungen der Küsten. Auch starke Regenfälle wurden erwartet. Betroffen soll die Gegend zwischen der nordwestindischen Stadt Mandvi und der pakistanischen Metropole Karachi sein.

