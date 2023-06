EZB erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Frankfurt - Die Euro-Währungshüter legen im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation mit der achten Zinserhöhung in Folge nach. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um weitere 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt damit auf 4,0 Prozent. Einen höheren Stand gab es zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise im Oktober 2008 mit 4,25 Prozent.

Moskau kündigt "Wahlen" in besetzten Gebieten der Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol/London - Russland hat "Wahlen" am 10. September in den besetzten Gebieten in der Ukraine angekündigt, die Moskau seit dem vergangenen Jahr für annektiert erklärt hat. Bei neuen Luftangriffen wurde die Ukraine mit Drohnen und Marschflugkörpern beschossen. Auch die Behörden auf der von Russland annektierten Krim meldeten Donnerstagfrüh ukrainische Drohnenangriffe. Dabei soll ein Kind getötet worden sein.

Überlebende des Bootsunglücks kommen in Flüchtlingslager

Athen - Die 104 überlebenden Migranten eines Bootsunglücks vor Griechenland sollen am Donnerstag und Freitag in ein Flüchtlingslager nahe Athen gebracht werden. Zudem ist die Überführung der Toten nach Athen angelaufen, wie der Staatssender ERT berichtete. Dort sollen DNA-Proben genommen werden, um die Menschen zu identifizieren. Insgesamt handelt es sich um 78 Todesopfer. Die Küstenwache korrigierte am Donnerstag ihre Angaben vom Vortag, wonach es zwischenzeitlich 79 Tote waren.

Klimaaktivisten blockierten Europabrücke in Tirol

Innsbruck - Eine Blockade der Europabrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) durch Klimaaktivisten ist am Donnerstagvormittag binnen einer halben Stunde aufgelöst worden. Der Stau hatte zwischenzeitlich bis zur Inntalautobahn (A12) zurückgereicht, berichtete die Polizei der APA. Sieben Personen wurden angezeigt. Auch die Innsbrucker Innbrücke wurde nach einer Blockade wieder freigegeben. Indes sorgte die Aktion auf der A13 für heftige Reaktionen aus der Politik.

Innsbrucker SPÖ-Klubobmann Buchacher tritt aus Partei aus

Innsbruck/Wien - Der Innsbrucker SPÖ-Klubchef Helmut Buchacher tritt aus der Partei aus. In einem Facebook-Posting übte er scharfe Kritik am neuen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler und fand, dass die Sozialdemokratie "ihre Identität aufgegeben hat". Buchacher kritisierte zudem die Art und Weise, wie Babler zum SPÖ-Chef gekürt worden war, berichtete "Tiroler Krone" am Donnerstag in einem Online-Bericht.

Umstrittene Polizei-Ermittlungsstelle beschlossen

Wien - Im jüngsten Ministerrat ist die überfällige, im Herbst 2020 von der türkis-grünen Regierung angekündigte Ermittlungs- und Beschwerdestelle (EBS) für Fälle von Polizeigewalt beschlossen worden. Sie soll "in den kommenden Wochen" - und damit vor der Sommerpause - der parlamentarischen Beschlussfassung zugeführt werden, bekräftigte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Die neue Polizei-Ermittlungsstelle ist umstritten, vor allem ihre vorgebliche Unabhängigkeit wird bezweifelt.

Mann tötete 21-jährige Touristin bei Schloss Neuschwanstein

Kempten - In der Nähe von Schloss Neuschwanstein in Bayern hat ein Mann am Mittwoch zwei Touristinnen angegriffen. Eine 21-Jährige starb in der Nacht zum Donnerstag in einer Klinik, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten sagte. Die andere, 22 Jahre alte Frau befinde sich mit Verletzungen weiterhin im Krankenhaus. Der 30-jährige mutmaßliche Angreifer wurde demnach festgenommen.

Rauch für Umkehr der Wege im Gesundheitssystem

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Donnerstag beim Festkongress anlässlich 75 Jahre Österreichische Apothekerkammer in Wien bekräftigt, dass es bei der Gesundheitsreform auch eine Umkehr der Wege im Gesundheitssystem brauche. Die Abfolge für die Patientinnen und Patienten müsse sein: "Digital, vor ambulant, vor stationär", sagte er. Apothekerkammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr forderte dafür u.a. eine neue telemedizinische Plattform.

Wiener Börse mit schwächerer Tendenz

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag im Verlauf nach der Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung schwächer notiert. Der österreichische Leitindex ATX verlor 0,76 Prozent auf 3.187 Punkte. Die EZB beschloss wie erwartet eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um weitere 0,25 Prozentpunkte. In Wien steigerte sich die DO&CO-Aktie nach Zahlenvorlage um 2,9 Prozent. Marinomed zogen 3,3 Prozent hoch. Das Biotechnologieunternehmen will das Portfolio mit Augentropfen erweitern.

