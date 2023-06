Demos für Bildungsreformen und Streik der Freizeitpädagogen

Wien - 70 Organisationen und zivilgesellschaftliche Initiativen wollen am Donnerstag beim "Aktionstag Bildung" für "inklusive Bildung und für bessere Aufwachs-, Lern- und Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich" auf die Straße gehen. In Wien und fünf weiteren Landeshauptstädten sind Demos und Aktionen im öffentlichen Raum angekündigt. Freizeitpädagogen wollen indes wegen der geplanten Reform ihres Berufsbildes demonstrieren, in Wien und Graz wird gestreikt.

EZB erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Frankfurt - Im Kampf gegen die hohe Inflation hält die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrem Kurs der schrittweisen Leitzinserhöhungen fest. Am Donnerstag hob sie die Leitzinssätze ein weiteres Mal um jeweils 0,25 Prozentpunkte auf das nunmehr höchste Niveau seit 2001 an. EZB-Chefin Christine Lagarde stellte zudem weitere Erhöhungen in Aussicht. Es mehrten sich jedoch auch Warnungen vor negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum durch die anhaltende Verschärfung der Geldpolitik.

Moskau kündigt "Wahlen" in besetzten Gebieten der Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol/London - Russland hat "Wahlen" am 10. September in den besetzten Gebieten in der Ukraine angekündigt, die Moskau seit dem vergangenen Jahr für annektiert erklärt hat. Bei neuen Luftangriffen wurde die Ukraine mit Drohnen und Marschflugkörpern beschossen. Auch die Behörden auf der von Russland annektierten Krim meldeten Donnerstagfrüh ukrainische Drohnenangriffe. Dabei soll ein Kind getötet worden sein.

Kika/Leiner will mit 2.000 Mitarbeitern in die Zukunft gehen

St. Pölten - Die angeschlagene Möbelkette Kika/Leiner will laut Insolvenzverwalter Volker Leitner mit rund 2.000 Mitarbeitern in die Zukunft gehen. In Stein gemeißelt ist die Zahl nicht: "Eine Jobgarantie gibt es in einem Insolvenzverfahren nicht", sagte der Jurist am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten. Von den 3.296 Mitarbeitern im Möbelhandel und 600 in der Gastronomie sollen 1.900 gehen.

Keine Hoffnung auf weitere Überlebende nach Bootsunglück

Athen - Nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes südwestlich von Griechenland gibt es keine Hoffnung mehr, Überlebende retten zu können. Insgesamt könnten bei dem Unglück mehr als 500 Migranten ums Leben gekommen sein, nur 104 überlebten, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Lediglich 78 Opfer konnte die Küstenwache bisher bergen. Trotzdem wurden die Rettungsarbeiten gemeinsam mit Kriegsmarine und Luftwaffe fortgesetzt, wie das Staatsfernsehen zeigte.

Klimaaktivisten blockierten Europabrücke in Tirol

Innsbruck - Eine Blockade der Europabrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) durch Klimaaktivisten ist am Donnerstagvormittag binnen einer halben Stunde aufgelöst worden. Der Stau hatte zwischenzeitlich bis zur Inntalautobahn (A12) zurückgereicht, berichtete die Polizei der APA. Sieben Personen wurden angezeigt. Auch die Innsbrucker Innbrücke wurde nach einer Blockade wieder freigegeben. Indes sorgte die Aktion auf der A13 für heftige Reaktionen aus der Politik.

Tourist soll bei Schloss Neuschwanstein Frau getötet haben

Kempten - Bei einem Besuch des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein sind zwei junge Frauen Opfer einer Gewalttat geworden. Eine 21 Jahre alte Touristin sei danach gestorben, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann am Donnerstag. Zu der Tat war es bereits am Mittwochnachmittag gekommen. In der Folge kam es zu einem Großeinsatz der Polizei rund um das Allgäuer Märchenschloss von Bayernkönig Ludwig II.

Zyklon "Biparjoy" traf auf Festland in Indien

Neu-Delhi/Islamabad - Der starke Wirbelsturm "Biparjoy" hat mit viel Wind und Regen das indische Festland erreicht. Er habe dabei Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometer pro Stunde erreicht, sagte der Chef des indischen Wetterdienstes, Mrotyunjoy Mohapatra, in einer im örtlichen Fernsehen übertragenen Rede am Donnerstagabend (Ortszeit).

