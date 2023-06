Mai-Inflation auf 9,0 Prozent gesunken

Wien - Die Verbraucherpreise waren im Mai um 9,0 Prozent höher als im Mai 2022. Das teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Die Teuerung hat sich demnach im Vergleich zum April verlangsamt, als die Preise im Jahresabstand um 9,6 Prozent gestiegen waren. Allerdings waren die Statistiker in ihrer Schnellschätzung vor zwei Wochen noch von einer Mai-Inflation von 8,8 Prozent ausgegangen. Im Vergleich zum Vormonat April stieg das Preisniveau im Mai um 0,3 Prozent.

Nationalbank erwartet heuer 7,4 Prozent Inflation

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet heuer im zweiten Halbjahr eine Konjunkturbelebung und damit im Gesamtjahr ein leichtes Wirtschaftswachstum. Die Inflation wird trotz Rückgangs immer noch 7,4 Prozent betragen. Die Realeinkommen in Österreich dürften heuer leicht zunehmen, die Arbeitslosigkeit bleibt stabil. 2024 sollten laut Prognose die Inflation auf 4,1 Prozent sinken, die Wirtschaft um 1,6 Prozent wachsen und die Realeinkommen mit 3,3 Prozent stark steigen.

Rechnungshof-Kritik an Covid-19-Impfstoffbeschaffung

Wien - Der Rechnungshof (RH) übt Kritik am Vorgehen der Regierung bei der Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen. So sei zunächst "freiwillig" auf Impfdosen verzichtet worden. Die spätere Bestellmenge über dem nach der Einwohnerzahl vorgesehenen Kontingent habe dagegen möglicherweise zu einem "Verwurf" von Impfstoff geführt, heißt es in einem aktuellen RH-Sonderbericht, der von der SPÖ verlangt worden war.

Auslieferungsverfahren in Causa Firtasch wird neu aufgerollt

Wien - Eine bemerkenswerte und durchaus brisante Entscheidung hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien in der Causa Firtasch getroffen. Wie am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wurde die Wiederaufnahme des Verfahrens über die Auslieferung des ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch bewilligt. Damit heißt es für das beim Wiener Landesgericht für Strafsachen anhängige, seit 2014 von den USA betriebene Auslieferungsverfahren zurück an den Start.

Griechische Küstenwache weitet Suche nach Bootsunglück aus

Athen/Genf - Nach dem schweren Bootsunglück mit vermutlich Hunderten Toten im Mittelmeer gibt es praktisch keine Hoffnung mehr, noch Überlebende zu finden. Das Suchgebiet in den Gewässern südwestlich von Griechenland wurde am Freitag nochmals ausgeweitet, wie die Küstenwache mitteilte. Laut Medienberichten soll die Suche im Laufe des Tages aber eingestellt werden. Am Donnerstagabend waren von den 104 Überlebenden neun Verdächtige in der Hafenstadt Kalamata festgenommen worden.

Riesige Felsmassen verfehlten Schweizer Bergdorf nur knapp

Bern - Mit höllischen Getöse ist in der Nacht der seit Wochen erwartete Felssturz bei Brienz in der Schweiz passiert. Riesige Felsmassen stürzten den Hang hinunter und blieben nur wenige Meter vor dem alten Schulhaus des Bergdorfes auf rund 1.100 Metern Höhe liegen. Eine Straße oberhalb des Dorfes liege meterhoch unter Schutt, sagte Christian Gartmann, Sprecher der Gemeinde Albula, zu der Brienz gehört. Der Felssturz passierte zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht.

Autobahn-Blockade: Polizei will StA. einschalten

Innsbruck - Die Blockade der Tiroler Brennerautobahn (A13) am Donnerstag könnte für die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" erstmals strafrechtliche Konsequenzen haben. Die Tiroler Polizei ermittelt derzeit wegen grob fahrlässiger Gefährdung der körperlichen Sicherheit nach Paragraf 89 StGB und wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Sachverhaltsdarstellung bzw. eine Anzeige "zur strafrechtlichen Beurteilung" erstatten.

Papst Franziskus verließ im Rollstuhl das Krankenhaus

Vatikanstadt - Papst Franziskus ist am Freitag neun Tage nach einer Bauchoperation aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden. Das katholische Kirchenoberhaupt verließ das Spital in der Früh im Rollstuhl und begrüßte die vor dem Krankenhaus wartenden Patienten und Journalisten. "Ich lebe noch", scherzte der Papst gegenüber Journalisten. Zugleich drückte er sein Mitgefühl für die Opfer des jüngsten tragischen Bootsunglücks mit hunderten Toten vor der Küste Griechenlands aus.

