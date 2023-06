25 Tote bei Rebellenangriff in Uganda

Kampala - Eine islamistische Miliz hat bei einem Angriff auf eine Sekundarschule in Uganda nach Angaben der Polizei mindestens 25 Menschen getötet. Acht weitere Menschen befänden sich zudem in kritischem Zustand, teilte die Polizei am Samstag weiter mit. Wie viele der Opfer Kinder sind, wurde nicht erläutert. Den Angaben zufolge überfiel die Miliz die Schule am späten Freitagabend. Sie habe einen Schlafsaal niedergebrannt und Lebensmittel mitgenommen.

27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte am Wiener Ring

Wien - Die Regenbogenparade zieht als Höhepunkt der Vienna Pride am Samstag wieder für die Rechte von LGBTIQ-Menschen um den Ring in Wien. Die jährliche und nach Angaben des Organisationsteams "größte Demonstration Österreichs", die heuer zum 27. Mal stattfindet, bewegt sich wie immer "andersrum", also gegen die Fahrtrichtung. Am Ende soll am Rathausplatz bei der After Pride Celebration mit lokalen Künstlern sowie den Bühnengrößen Conchita und Felix Jaehn gefeiert werden.

Ungewöhnlich heftiges Erdbeben in Westfrankreich

La Rochelle - Westfrankreich ist am Freitagabend von einem ungewöhnlich heftigen Erdbeben erschüttert worden. Umweltminister Christophe B�chu sprach von "einem der stärksten Beben, die auf dem französischen Festland registriert wurden". Der Erdstoß hatte laut Nachrichtenagentur AFP nach offiziellen Angaben eine Stärke zwischen 5,3 und 5,8. Erschütterungen waren Einwohnern zufolge von Rennes im Norden bis Bordeaux im Südwesten zu spüren. Demnach wurde ein Mensch leicht verletzt.

Migrationsexperte Knaus: EU-Asylreform nicht zielführend

Wien - Der Migrationsexperte Gerald Knaus hält die geplante EU-Asylreform nicht für zielführend. "Wir brauchen wirklich etwas Besseres, und das brauchen wir so schnell wie möglich, um das Sterben im Mittelmeer zu beenden", sagte der Österreicher am Freitagabend im deutschen Fernsehen. "Dieser Pakt wird nicht zu weniger irregulärer Migration führen." Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erwartet hingegen Asyl-Solidarität von Ungarn und Deutschland, wie er dem "Kurier" (Samstag) sagte.

Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles

London - Erstmals nimmt Charles III. die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" als König ab. Dabei wird der 74-Jährige am Samstag auf einem Pferd reiten - was seine Mutter Queen Elizabeth II. zuletzt 1986 tat. Dem Militäraufmarsch auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade in London folgt eine Flugschau der Royal Air Force. Dieses Manöver war ursprünglich zu Charles' Krönung Anfang Mai geplant, musste damals aber wegen schlechten Wetters deutlich abgespeckt werden.

54-jähriger Motorradfahrer in Tirol tödlich verunglückt

Imst - Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Imst bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann stürzte auf regennasser Straße in einer Rechtskurve und rutschte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dabei zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Reanimationsversuche blieben erfolglos, informierte die Polizei.

FPÖ-Anzeige gegen Rauch wegen Safer-Sex-Kampagne

Wien - Die FPÖ hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wegen einer Safer-Sex-Kampagne, die das Ministerium zu Beginn des "Pride Month" im Juni gestartet hat, angezeigt. Der Fokus der Kampagne scheine "nicht wie vorgegeben auf der Verhütung von Krankheiten, sondern auf der Bewerbung der Sex-Praktiken" zu liegen, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung, die der APA vorliegt. FPÖ-Familiensprecherin Rosa Ecker sieht einen Verstoß gegen Paragraf 2 des Pornografiegesetzes.

Weiteres Quereinsteiger-Angebot für Kindergartenpädagoginnen

Wien - In den Kindergärten gibt es zu wenig ausgebildetes Personal, bis 2030 könnten bis zu 13.700 Fachkräfte fehlen. Das Bildungsministerium hat darauf mit Quereinsteigerangeboten reagiert. Seit 2021 können sich Personen mit facheinschlägiger Vorbildung an den Pädagogischen Hochschulen (PH) weiterbilden, seit dem Frühjahr Bachelor-Absolventen aller Fachrichtungen. Mit Herbst kommt nun ein spezielles Angebot für Absolventen der Bildungsanstalten für Sozialpädagogik dazu.

