Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles

London - Erstmals seit seiner Thronbesteigung ist der britische König Charles III. (74) am Samstag mit der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" geehrt worden. Die Prozession mit 1.400 Soldaten, 200 Pferden sowie 400 Mitgliedern von Militärkapellen durch die Londoner Innenstadt begann um kurz nach 11 Uhr MESZ (10 Uhr Ortszeit). Zehntausende hatten sich entlang der Route versammelt, um einen Blick auf das Spektakel und die daran teilnehmenden Royals zu werfen.

Katzian regt unabhängige Kommission zu Kika/Leiner an

Wien/St. Pölten - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast" die Prüfung des Verkaufs der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner durch eine unabhängige Kommission angeregt. Diese könnte dann auch eine "mögliche Rückabwicklung" zum Beispiel von Immobiliendeals ausloten. Zunächst will Katzian aber die Aufarbeitung sämtlicher Abläufe durch die Finanzprokuratur abwarten.

Polizist verdiente mit falschen Strafen über 100.000 Euro

Wiener Neustadt - Ein 55-jähriger Polizist aus dem Bezirk Wiener Neustadt soll Organmandate manipuliert und sich so um über 100.000 Euro bereichert haben. Das berichtet der Kurier in der niederösterreichischen Samstagsausgabe. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager sei der Beamte vorläufig suspendiert worden. Auf APA-Anfrage wurde der Bericht bestätigt.

Über 40 Tote nach Angriff auf Schule in Uganda

Kampala - Bei einem Angriff auf eine Schule in Uganda sind Medienberichten zufolge mehr als 40 Menschen getötet worden. Der ugandesische Privatsender NTV meldete am Samstag 41 Tote, die staatliche Zeitung "New Vision" sprach von 42 Toten. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, es seien 25 Menschen getötet worden. Sie machte eine islamistische Miliz für den Angriff am Freitagabend verantwortlich.

Ungewöhnlich heftiges Erdbeben in Westfrankreich

La Rochelle - Westfrankreich ist am Freitagabend von einem ungewöhnlich heftigen Erdbeben erschüttert worden. Umweltminister Christophe B�chu sprach von "einem der stärksten Beben, die auf dem französischen Festland registriert wurden". Der Erdstoß hatte laut Nachrichtenagentur AFP nach offiziellen Angaben eine Stärke zwischen 5,3 und 5,8. Erschütterungen waren Einwohnern zufolge von Rennes im Norden bis Bordeaux im Südwesten zu spüren. Demnach wurde ein Mensch leicht verletzt.

Migrationsexperte Knaus: EU-Asylreform nicht zielführend

Wien - Der Migrationsexperte Gerald Knaus hält die geplante EU-Asylreform nicht für zielführend. "Wir brauchen wirklich etwas Besseres, und das brauchen wir so schnell wie möglich, um das Sterben im Mittelmeer zu beenden", sagte der Österreicher am Freitagabend im deutschen Fernsehen. "Dieser Pakt wird nicht zu weniger irregulärer Migration führen." Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erwartet hingegen Asyl-Solidarität von Ungarn und Deutschland, wie er dem "Kurier" (Samstag) sagte.

Massenschlägerei mit 80 Personen in Essen

Essen - Bei einer Massenschlägerei zwischen mindestens 80 Personen sind am späten Freitagabend in Essen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen mehrere Beteiligte und zwei Polizisten verletzt worden. Mehrere Menschen seien in Spitäler gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Polizei sei mit einem "größeren Aufgebot" und einem Hubschrauber im Einsatz gewesen. Wie viele Verletzte es bei dem mutmaßlichen "Konflikt im Bereich der Clankriminalität" gab, ist unklar.

54-jähriger Motorradfahrer in Tirol tödlich verunglückt

Imst - Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Imst bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann stürzte auf regennasser Straße in einer Rechtskurve und rutschte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dabei zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Reanimationsversuche blieben erfolglos, informierte die Polizei.

