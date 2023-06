27. Wiener Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte am Ring

Wien - Die Regenbogenparade als Höhepunkt der Vienna Pride hat ab Samstagmittag auf der Wiener Ringstraße wieder ein lautstarkes Zeichen für die Rechte von LGBTIQ-Menschen gesetzt. Der jährliche bunte Demo-Zug für ein ernstes Anliegen, der heuer zum 27. Mal stattfand, bewegt sich wie immer "andersrum", also gegen die Fahrtrichtung. Heuer besteht er aus 98 geschmückten Lkw, anderen Fahrzeugen und Teilnehmergruppen und ist somit die zweitgrößte Regenbogenparade in Wien bisher.

Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles

London - Erstmals seit seiner Thronbesteigung ist der britische König Charles III. (74) am Samstag mit der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" geehrt worden. Die Prozession mit 1.400 Soldaten, 200 Pferden sowie 400 Mitgliedern von Militärkapellen durch die Londoner Innenstadt begann um kurz nach 11 Uhr MESZ (10 Uhr Ortszeit). Zehntausende hatten sich entlang der Route versammelt, um einen Blick auf das Spektakel und die daran teilnehmenden Royals zu werfen.

Katzian regt unabhängige Kommission zu Kika/Leiner an

Wien/St. Pölten - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast" die Prüfung des Verkaufs der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner durch eine unabhängige Kommission angeregt. Diese könnte dann auch eine "mögliche Rückabwicklung" zum Beispiel von Immobiliendeals ausloten. Zunächst will Katzian aber die Aufarbeitung sämtlicher Abläufe durch die Finanzprokuratur abwarten.

17 Tote bei Luftangriffen auf Khartum

Dubai/Kairo/Khartum - Bei Luftangriffen der Armee auf die sudanesische Hauptstadt Khartum sind nach offiziellen Angaben 17 Menschen getötet worden, darunter fünf Kinder. Rund 25 Häuser seien im Stadtteil Mayo zerstört worden, teilte die Gesundheitsbehörde am Samstag mit und bestätigte die Berichte von Anrainern. Die Armee und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) liefern einander seit Wochen einen erbitterten Machtkampf, unter dem die Zivilbevölkerung immer mehr leidet.

Rund 40 Tote bei Angriff auf Schule in Uganda

Kampala - In Uganda sind bei einem Islamisten zugeschriebenen Angriff auf eine Schule nach Militärangaben 37 Menschen getötet worden. Der ugandesische Privatsender NTV berichtete am Samstag von 41 Toten, die staatliche Zeitung "New Vision" von 42 Toten. Darunter sind der Zeitung zufolge 39 Schülerinnen und Schüler, die teils direkt bei dem Überfall starben, teils als die Angreifer auf der Flucht einen Sprengsatz zündeten.

Polizist verdiente mit falschen Strafen über 100.000 Euro

Wiener Neustadt - Ein 55-jähriger Polizist aus dem Bezirk Wiener Neustadt soll Organmandate manipuliert und sich so um über 100.000 Euro bereichert haben. Das berichtet der Kurier in der niederösterreichischen Samstagsausgabe. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager sei der Beamte vorläufig suspendiert worden. Auf APA-Anfrage wurde der Bericht bestätigt.

Tote bei russischem Angriff in Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein grenznahes Dorf in der ostukrainischen Oblast Charkiw sind nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet worden. Zunächst sprach Oleh Synjehubow am Samstag auf Telegram von vier Toten, die in der Nähe des Dorfes Hurjiw Kosatschok in ihrem Auto unter russischen Beschuss gekommen seien. Es handle sich um zwei Freiwillige - einen 42-jährigen Mann und eine 53-jährige Frau, teilt der Gouverneur nun mit.

Verletzte bei Brand eines Heißluftballons in der Schweiz

Zug - Beim Brand eines Heißluftballons sind in der Schweiz sieben Menschen verletzt worden - einige von ihnen schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fing das Gerät am frühen Morgen beim Startmanöver Feuer. Dadurch landete der Ballon in der Gemeinde Hünenberg im Kanton Zug aus geringer Höhe unsanft am Boden.

