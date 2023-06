Geplanter Anschlag auf Wiener Regenbogenparade verhindert

Wien - Drei junge Männer sollen einen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte geplant gehabt haben, die am Samstag in Wien stattgefunden hat. Die Verdächtigen im Alter von 14, 17 und 20 Jahren seien vor Beginn der Veranstaltung, die rund 300.000 Menschen besuchten, festgenommen worden, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

US-Außenminister Blinken begann Besuch in China

Peking - US-Außenminister Antony Blinken ist Sonntag früh (Ortszeit) zu einem Besuch in China eingetroffen. Bei seinem zweitägigen Besuch in der Hauptstadt Peking will sich Blinken nach eigenen Angaben für offene Kommunikationskanäle zwischen den beiden rivalisierenden Ländern einsetzen. Der "intensive Wettbewerb" zwischen China und den USA dürfe nicht zu "Konfrontation oder Konflikt" führen, erklärte er im Vorfeld. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 2018.

Neue Waffenruhe im Sudan in Kraft

Khartum - Nach heftigen Kämpfen ist im Sudan eine neue Waffenruhe in Kraft getreten. Rund eine Stunde nach Beginn berichteten Einwohner der Hauptstadt Khartum Sonntag früh, die Lage sei "ruhig". Die USA und Saudi-Arabien hatten am Samstagabend die Vereinbarung über die neue Feuerpause verkündet, die auf 72 Stunden befristet ist. Die Regierungsarmee und die gegen sie kämpfende Miliz RSF hatten anschließend verkündet, sie würden die Waffen schweigen lassen.

Volksabstimmungen in der Schweiz zu Klimaschutz und Steuern

Bern - In der Schweiz haben am Sonntag Volksabstimmungen zu Fragen des Klimaschutzes und höherer Unternehmenssteuern begonnen. Umfragen zufolge deutet sich bei beiden Themen ein Ja an. Das Ergebnis dürfte am frühen Nachmittag vorliegen. Beim Klimaschutz wird darüber entschieden, ob das Land mit verschiedenen Maßnahmen bis 2050 klimaneutral werden soll. Den Abschied von Öl- und Gasheizungen will die Regierung mit finanziellen Anreizen fördern.

Herr kann Koalition mit ÖVP nichts abgewinnen

Wien - SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr kann einer etwaigen Koalition mit der ÖVP nach der kommenden Nationalratswahl nichts abgewinnen. Sie sei "monatelang" im ÖVP-Untersuchungsausschuss gesessen und habe dort die "Korruption der ÖVP" in den Chats lesen können, sagte Herr in der "Presse am Sonntag": "Mit so einer Partei kann man natürlich nicht koalieren."

Mindestens elf Tote durch Unwetter im Süden Brasiliens

Sao Paulo - In Folge schwerer Unwetter durch einen Wirbelsturm sind im Süden Brasiliens mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 20 wurden noch vermisst, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" und die Zeitung "Zero Hora" unter Berufung auf den Zivilschutz des Bundesstaates Rio Grande do Sul am Samstag berichteten. Demnach waren insgesamt 40 Gemeinden betroffen.

Mann stürzte in Vbg. von Berggipfel 300 Meter in den Tod ab

Bregenz - Ein 36-Jähriger ist am Samstagabend im Gemeindegebiet von Bürs (Bez. Bludenz) von einem Berggipfel 300 Meter über eine Felsrinne in den Tod abgestürzt. Ein gleichaltriger Begleiter, der gemeinsam mit drei Personen zu dem 36-Jährigen absteigen wollte, stürzte ebenfalls ab. Er wurde mit dem Helikopter per Tau geborgen und ins LKH Feldkirch geflogen. Laut Polizei befindet er sich außer Lebensgefahr. Die Gruppe hatte auf dem Berggipfel ein Sonnwendfeuer entzünden wollen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red