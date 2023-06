Geplanter Anschlag auf Wiener Regenbogenparade verhindert

Wien/St. Pölten - Drei junge Männer sollen einen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte geplant gehabt haben, die am Samstag in Wien stattgefunden hat. Die Verdächtigen im Alter von 14, 17 und 20 Jahren seien vor Beginn der Veranstaltung, die rund 300.000 Menschen besuchten, festgenommen worden, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Homophobe Schläger verprügelten Frau in Wiener Innenstadt

Wien - Während die Regenbogenparade laut Veranstaltern am Samstag reibungslos verlaufen war, vermeldete die Landespolizeidirektion Wien, dass gegen 19.00 Uhr in der Wiener Innenstadt eine Frau durch Schläge schwer verletzt worden ist. Eine Gruppe von fünf Männern bedachten sie und ihren Begleiter zuvor mit homophoben Äußerungen.

Gemälde von Ernst Fuchs aus Wiener Museum gestohlen

Wien - Das Frühwerk "Hinter dem Schweißtuch der Veronika" von Malerfürst Ernst Fuchs ist aus dem Museum des Malers in Wien-Penzing gestohlen worden. Dies gab das Landeskriminalamt bekannt. Der Diebstahl des Kunstwerks muss sich demnach zwischen Montag und Freitag der ablaufenden Woche ereignet haben, wobei die Polizei vorerst keine näheren Angaben zum Tathergang machte.

In Hundebox gesperrtes Kind soll Hilfe gesucht haben

Krems/Waidhofen a.d. Thaya - Im Fall um jene 32-Jährige, die ihren zwölfjährigen Sohn im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt, gequält und hungern lassen haben soll, hat die "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) über weitere Details berichtet. Der Bub dürfte demnach zuvor - etwa bei Spitalsaufenthalten oder in der Schule - um Hilfe gebeten haben. Der Ex-Partner einer mutmaßlichen Komplizin der Frau soll unter Betrugsverdacht stehen, Opfer sei die 32-Jährige. Bestätigt wurde der Bericht auf Anfrage nicht.

Neue Waffenruhe im Sudan in Kraft

Khartum - Nach heftigen Kämpfen ist im Sudan eine neue Waffenruhe in Kraft getreten. Rund eine Stunde nach Beginn berichteten Einwohner der Hauptstadt Khartum Sonntag früh, die Lage sei "ruhig". Die USA und Saudi-Arabien hatten am Samstagabend die Vereinbarung über die neue Feuerpause verkündet, die auf 72 Stunden befristet ist. Die Regierungsarmee und die gegen sie kämpfende Miliz RSF hatten anschließend verkündet, sie würden die Waffen schweigen lassen.

Herr kann Koalition mit ÖVP nichts abgewinnen

Wien - SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr kann einer etwaigen Koalition mit der ÖVP nach der kommenden Nationalratswahl nichts abgewinnen. Sie sei "monatelang" im ÖVP-Untersuchungsausschuss gesessen und habe dort die "Korruption der ÖVP" in den Chats lesen können, sagte Herr in der "Presse am Sonntag": "Mit so einer Partei kann man natürlich nicht koalieren."

Mindestens elf Tote durch Unwetter im Süden Brasiliens

Sao Paulo - In Folge schwerer Unwetter durch einen Wirbelsturm sind im Süden Brasiliens mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 20 wurden noch vermisst, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" und die Zeitung "Zero Hora" unter Berufung auf den Zivilschutz des Bundesstaates Rio Grande do Sul am Samstag berichteten. Demnach waren insgesamt 40 Gemeinden betroffen.

Mann stürzte in Vbg. von Berggipfel 300 Meter in den Tod ab

Bregenz - Ein 36-Jähriger ist am Samstagabend im Gemeindegebiet von Bürs (Bez. Bludenz) von einem Berggipfel 300 Meter über eine Felsrinne in den Tod abgestürzt. Ein gleichaltriger Begleiter, der gemeinsam mit drei Personen zu dem 36-Jährigen absteigen wollte, stürzte ebenfalls ab. Er wurde mit dem Helikopter per Tau geborgen und ins LKH Feldkirch geflogen. Laut Polizei befindet er sich außer Lebensgefahr. Die Gruppe hatte auf dem Berggipfel ein Sonnwendfeuer entzünden wollen.

