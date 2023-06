Geplanter Anschlag auf Wiener Regenbogenparade verhindert

Wien/St. Pölten - Drei junge Männer mit einem islamistischen Hintergrund sollen einen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte geplant gehabt haben, die am Samstag in Wien stattgefunden hat. Die Verdächtigen im Alter von 14, 17 und 20 Jahren seien vor Beginn der Veranstaltung, die rund 300.000 Menschen besuchten, festgenommen worden, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Nach Bootsunglück mit Hunderten Toten beginnt Aufarbeitung

Athen - Nach dem Schiffsunglück im Mittelmeer mit mehreren Hundert ertrunkenen Flüchtlingen aus Afrika läuft jetzt die Suche nach den Schuldigen. Die griechischen Behörden baten am Wochenende die europäische Polizeibehörde Europol um Hilfe bei den Ermittlungen. Neun mutmaßliche Schleuser, die an Bord des untergegangenen Kutters waren, gerettet und dann festgenommen wurden, sollen einer großen Bande angehören. Die Fahnder wollen jetzt die Hintermänner des Schleuserrings ermitteln.

SPÖ-Chef Babler will volle Aufklärung bei Kika/Leiner

Wien/St. Pölten - SPÖ-Chef Andreas Babler will die Schieflage bei Kika/Leiner von der Justiz untersucht sehen: "Dass es stinkt, ist offensichtlich", es wäre wichtig, dass sich die Staatsanwaltschaft die Sache anschaue, sagte Babler am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Im Zusammenhang mit der geplanten Statutenreform im Herbst wollte sich Babler noch nicht konkret festlegen, bei welchen Entscheidungen die SPÖ-Mitglieder künftig tatsächlich mitreden dürfen.

Besatzer berichtet von ukrainischer Eroberung eines Dorfes

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär hat nach Angaben der russischen Besatzungsmacht im Gebiet Saporischschja am Sonntag unter großen Verlusten das Dorf Pjatychatky eingenommen. "Den ukrainischen Streitkräften ist es gelungen, es (das Dorf) unter seine Kontrolle zu nehmen", schrieb der Vertreter der moskautreuen Verwaltung, Wladimir Rogow, am Sonntag in seinem Telegram-Kanal. Die Angriffswelle des Gegners habe trotz kolossaler Verluste" ihr Ergebnis gebracht, räumte Rogow ein.

Steirer nach Discobesuch von Zug getötet

Niklasdorf - Ein 22-jähriger Steirer aus dem Bezirk Leoben ist Sonntagfrüh von einem Güterzug getötet worden. Wie die Polizei bekannt gab, war er nach einem Discobesuch auf dem Weg nach Hause, als ein Güterzug auf dem Weg von Passau nach Slowenien den auf den Gleisen befindlichen Mann erfasste. Auch die sofort eingeleitete Notbremsung des Lokführers konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die umgehend herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Großeinsatz im Salzkammergut nach Feuer im Waldgebiet

Bad Ischl - Ein Brand im bewaldeten Gelände unterhalb des sogenannten Rettenbacherkreuzes in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) hatte am Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehren zu Folge. In dem für Wanderer beliebten Gebiet wurde das Feuer von Spaziergängern zufällig entdeckt. Eine rund ein Kilometer lange Löschleitung musste unter widrigen Bedingungen gelegt werden. 30.000 Liter Löschwasser pumpten die fünf alarmierten Wehren zum Brandherd, berichtete die Feuerwehr Bad Ischl.

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger in Sorge um Demokratie

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Sonntag in einer Grundsatzrede vor einer schleichenden Aushöhlung der Demokratie in Österreich gewarnt. ÖVP und SPÖ fehlten die Rezepte für Herausforderungen der Zukunft. Ihnen gehe es nur um Machterhalt, während die FPÖ an einer "Festung Österreich" arbeite. "Jetzt entscheidet sich die Frage, wie es weitergeht - im Großen wie im Kleinen", sah sie eine Zeitenwende gekommen. NEOS würden in die Zukunft gehen, "angstfrei und tatkräftig".

100 Jahre Burgenland mit Festakt gefeiert

Eisenstadt - Im Schloss Esterhazy hat am Sonntag der offizielle Festakt anlässlich "100 Jahre Burgenland" stattgefunden - aufgrund der Corona-Pandemie mit zweijähriger Verspätung. Unter den Gratulanten war Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich vom guten Zusammenleben der Volksgruppen beeindruckt zeigte: "Das ist alles nicht selbstverständlich." Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bedankte sich in seiner Ansprache bei vorigen Generationen für ihre Aufbauarbeit.

