Zwei Burschen wegen angeblicher Anschlagspläne in U-Haft

Wien/St. Pölten - Im Zusammenhang mit einem möglicherweise geplanten islamistischen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte, die am Samstag in Wien stattgefunden hat, ist über zwei Verdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren die U-Haft verhängt worden. Das Landesgericht St. Pölten gab hinsichtlich der beiden Jugendlichen einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft St. Pölten Folge. Ein dritter Verdächtiger wurde dagegen enthaftet.

SPÖ-Chef Babler will volle Aufklärung bei Kika/Leiner

Wien/St. Pölten - SPÖ-Chef Andreas Babler will die Schieflage bei Kika/Leiner von der Justiz untersucht sehen: "Dass es stinkt, ist offensichtlich", es wäre wichtig, dass sich die Staatsanwaltschaft die Sache anschaue, sagte Babler am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Im Zusammenhang mit der geplanten Statutenreform im Herbst wollte sich Babler noch nicht konkret festlegen, bei welchen Entscheidungen die SPÖ-Mitglieder künftig tatsächlich mitreden dürfen.

Nach Bootsunglück mit Hunderten Toten beginnt Aufarbeitung

Athen - Nach dem Schiffsunglück im Mittelmeer mit mehreren Hundert ertrunkenen Flüchtlingen aus Afrika läuft jetzt die Suche nach den Schuldigen. Die griechischen Behörden baten am Wochenende die europäische Polizeibehörde Europol um Hilfe bei den Ermittlungen. Neun mutmaßliche Schleuser, die an Bord des untergegangenen Kutters waren, gerettet und dann festgenommen wurden, sollen einer großen Bande angehören. Die Fahnder wollen jetzt die Hintermänner des Schleuserrings ermitteln.

China sieht Beziehungen zu USA "auf dem tiefsten Punkt"

Peking - Die Beziehungen zwischen den USA und China befinden sich nach Ansicht Pekings "auf dem tiefsten Punkt seit der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen". Dabei stelle der Streit um Taiwan das "größte Risiko" dar, sagte der chinesische Außenminister Qin Gang laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV am Sonntag bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Peking. Es war der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren.

Bangladesch: Henker für Exekution Mitgefangener freigelassen

Dhaka - Ein inhaftierter Henker in Bangladesch ist freigekommen, nachdem er für eine Haftzeitverkürzung mehr als zwei Dutzend Mitgefangene hingerichtet hat. Wie die Behörden mitteilten, wurde der Mann im Gegenzug für die Exekution mehrerer Mörder und Putschisten am Sonntag aus dem Gefängnis entlassen. Insgesamt 26 Menschen richtete Shahjahan Bhuiyan seit seiner Inhaftierung wegen Mordes vor 32 Jahren hin.

Schweizer mehrheitlich für CO2-Neutralität bis 2050

Bern - Klares Ja für den Klimaschutz: Die Schweizer haben in einem Referendum für ein Gesetz gestimmt, das ihr Land bis 2050 CO2-neutral machen soll. Für das sogenannte Klima- und Innovationsgesetz sprachen sich laut dem offiziellen Ergebnissen 59,1 Prozent aus. Die Wähler stimmten zudem mit überwältigender Mehrheit für eine Mindeststeuer von 15 Prozent für große, international tätige Unternehmen.

Zehn tote Lämmer in Salzburg gefunden

Rußbach - Zehn tote Lämmer sind am Sonntagvormittag im Gemeindegebiet von Rußbach am Pass Gschütt im Salzburger Tennengau an der Grenze zum oberösterreichischen Gosau von ihrem Bauern entdeckt worden. Der Wolfsbeauftragte des Landes, Hubert Stock begutachtete das Rissbild und entnahm DNA-Proben für die Analyse. Es wird eine erneute Wolfs-Attacke vermutet. Seit Mitte Mai wäre es damit schon der sechste Vorfall dieser Art, berichtete das Land Salzburg in einer Presseaussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red