Haslauer als Landeshauptmann von Salzburg angelobt

Wien/Salzburg - Wilfried Haslauer (ÖVP) ist am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen neuerlich zum Landeshauptmann von Salzburg angelobt worden. Zu Mittag leistete Haslauer in der Präsidentschaftskanzlei vor laufenden Kameras zum dritten Mal das Gelöbnis. Zuvor hatten sich die beiden zu einem längeren Vier-Augen-Gespräch getroffen.

Karner lobt Behörden-Vorgehen bei Pride-Anschlagsplänen

Wien/St. Pölten - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Montag das Vorgehen der Behörden in Verbindung mit einem möglicherweise geplanten islamistischen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte vergangenen Samstag in Wien ausdrücklich gelobt. Auch dass die Öffentlichkeit erst am Sonntag informiert wurde, sei "wohlüberlegt" und "sachlich begründet" gewesen. Es stehe aus kriminaltechnischer Sicht immer die "Sicherheit der Menschen im Fokus", betonte der Minister.

Weitere 19 Mio. Euro für psychische Gesundheit der Jugend

Wien - Der Bund nimmt weitere 19 Mio. Euro zur Versorgung von psychisch belasteten bzw. erkrankten Kindern und Jugendlichen in die Hand. Sie fließen in das vom Gesundheitsministerium geförderte Projekt "Gesund aus der Krise", das seit April 2022 für diese Zielgruppe über 8.000 Plätze für die psychotherapeutische bzw. psychologische Beratung und Behandlung geschaffen hat. Mit den zusätzlichen Mitteln können weitere 10.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt werden.

Tourismus braucht junge Arbeitskräfte

Wien - Österreichs Tourismus ist im Aufschwung, die Zahl der Beschäftigten liegt höher als vor der Pandemie. Es liegen aber noch keine Daten vor, ob auch mehr Arbeitsstunden geleistet werden. Die Nachfrage ist hoch: 14.400 Stellen in der Branche sind offen. Die Entwicklung belege aber, dass es keine "Fluchtbranche" sei, sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Montag. Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) kündigte eine Imagekampagne für Tourismus-Jobs an.

Gewessler positioniert sich in Luxemburg gegen Atomenergie

Luxemburg - Die Ziele der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen EU-Strommarktreform sind mehr umweltfreundlichere Energiequellen und stabilere Preise. Die Positionen der EU-Energieminister liegen jedoch vor ihrem Treffen am Montag weit auseinander. Streitpunkt ist wieder einmal die Atomenergie. "Wir brauchen einen Strommarkt für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit", betonte Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vor dem Treffen in Luxemburg.

Xi Jinping sieht "Fortschritte" im Verhältnis zu USA

Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht durch die Gespräche mit US-Außenminister Antony Blinken "Fortschritte" im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Die beiden Seiten hätten "Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt", sagte Xi am Montag in Peking bei einem überraschenden Treffen mit Blinken. "Das ist sehr gut." Das chinesische Staatsfernsehen zeigte Bilder des Treffens. Das bilaterale Verhältnis ist wegen einer Reihe von Streitpunkten seit längerem angespannt.

Britisches Unterhaus berät über Bericht zu Johnson-Lügen

London - Das britische Unterhaus berät am Montag über das Ergebnis der parlamentarischen Untersuchung zu Boris Johnsons Äußerungen im "Partygate"-Skandal. Der Bericht hatte dem Ex-Premier ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Demnach hatte er das Parlament belogen, als es um die Aufarbeitung von Lockdown-Verstößen im Regierungssitz und in anderen Regierungsbehörden ging. Der aktuelle Premier Rishi Sunak wollte sich im Vorfeld nicht festlegen, ob er dem Bericht zustimmen würde.

Teures Österreich - Reale und gefühlte Inflation

Wien - Österreich liegt mit einer Teuerungsrate von 9,0 Prozent im Mai deutlich vor Deutschland mit 6,1 Prozent und der Schweiz mit 2,2 Prozent. Befragt man die österreichische Bevölkerung, so liegt die gefühlte Inflation im zweiten Quartal sogar bei 19,5 Prozent. Wobei die Ursachen für diese Differenz bei den Inflationsraten vielfältig sind, wie aus einer Analyse der Kreditversicherer Acredia und Allianz Trade hervorgeht.

