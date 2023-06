Haslauer als Landeshauptmann von Salzburg angelobt

Wien/Salzburg - Wilfried Haslauer (ÖVP) ist am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen neuerlich zum Landeshauptmann von Salzburg angelobt worden. Zu Mittag leistete Haslauer in der Präsidentschaftskanzlei vor laufenden Kameras zum dritten Mal das Gelöbnis. Zuvor hatten sich die beiden zu einem längeren Vier-Augen-Gespräch getroffen.

Wiener SPÖ zieht von der Löwelstraße nach Favoriten

Wien - Die Wiener SPÖ zieht aus der Parteizentrale in der Löwelstraße aus. Das hat die Partei am Montag bei einer Gremiumssitzung entschieden, wie man mitteilte. Geplant ist eine Übersiedlung ins ehemalige Arbeiterheim Favoriten in der Laxenburger Straße. Dieses soll ab 2026 als neue Zentrale genutzt werden. Die Bundespartei begrüßte den Beschluss.

Diskussion um Messenger-Dienste nach vereiteltem Anschlag

Wien/St. Pölten - Nach dem womöglich verhinderten islamistischen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade am Wochenende in Wien hat in der Regierung eine Diskussion darüber eingesetzt, ob die Strafverfolgungsbehörden über hinreichende Mittel zur Überwachung extremistischer Gefährder verfügen. Der Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, hatte schon Ende Februar im "Standard" bessere Zugriffsmöglichkeiten auf Inhalte von Messenger-Diensten verlangt.

Xi Jinping sieht "Fortschritte" im Verhältnis zu USA

Peking - Nach Jahren zunehmender Spannungen hat ein China-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken nach den Worten des chinesischen Staatschefs Xi Jinping "Fortschritte" in den Beziehungen der beiden Staaten gebracht. Beide Seiten hätten in den Gesprächen "Fortschritte gemacht und bei bestimmten Themen Einigungen erzielt", sagte Xi am Montag nach einem rund halbstündigen Treffen mit Blinken in Peking.

Teures Österreich - Reale und gefühlte Inflation

Wien - Österreich liegt mit einer Teuerungsrate von 9,0 Prozent im Mai deutlich vor Deutschland mit 6,1 Prozent und der Schweiz mit 2,2 Prozent. Befragt man die österreichische Bevölkerung, so liegt die gefühlte Inflation im zweiten Quartal sogar bei 19,5 Prozent. Wobei die Ursachen für diese Differenz bei den Inflationsraten vielfältig sind, wie aus einer Analyse der Kreditversicherer Acredia und Allianz Trade hervorgeht.

Weitere 19 Mio. Euro für psychische Gesundheit der Jugend

Wien - Der Bund nimmt weitere 19 Mio. Euro zur Versorgung von psychisch belasteten bzw. erkrankten Kindern und Jugendlichen in die Hand. Sie fließen in das vom Gesundheitsministerium geförderte Projekt "Gesund aus der Krise", das seit April 2022 für diese Zielgruppe über 8.000 Plätze für die psychotherapeutische bzw. psychologische Beratung und Behandlung geschaffen hat. Mit den zusätzlichen Mitteln können weitere 10.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt werden.

Weltflüchtlingstag - UNO und Helfer fordern mehr Schutz

Wien/New York - Anlässlich des Weltflüchtlingstags am Dienstag fordern UNO und Hilfsorganisationen mehr Schutz und Hilfe für Menschen auf der Flucht. Flüchtlinge verdienten "nicht Zurückweisung an den Grenzen oder geschlossene Grenzen", sondern "unsere ganze Unterstützung und Solidarität", sagte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres. Die Caritas übte indes scharfe Kritik an den geplanten verschärften EU-Asylregeln und fordert Reformen beim Umgang mit Flüchtlingen in Österreich.

Gemischte Reaktionen nach Bablers "Ja" zu Tempo 100

Wien - Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler hat mit seiner Befürwortung von Tempo 100 auf der Autobahn aufhorchen lassen. Beim politischen Mitbewerber stieß er damit auf gemischte Reaktionen: Während sich die Grünen, die sich selbst zu Tempo 100 bekennen, über einen "neuen Verbündeten" freuen würden, können ÖVP und FPÖ mit der Forderung wenig anfangen. Für die NEOS geht der Vorschlag am Problem vorbei, man zeigte sich aber offen für Diskussionen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Montagnachmittag um 0,63 Prozent und notierte bei 3.163,44 Zählern. Auch die europäischen Leitbörsen starteten mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Das Geschäft zum Wochenauftakt gestaltete sich sehr ruhig. Die Wall Street bleibt heute feiertagsbedingt geschlossen. Zudem fiel die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen bis dato ausgesprochen dünn aus und auch von Konjunkturdatenseite werden keine stärkeren Impulse erwartet.

