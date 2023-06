Haslauer als Landeshauptmann von Salzburg angelobt

Wien/Salzburg - Wilfried Haslauer (ÖVP) ist am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen neuerlich zum Landeshauptmann von Salzburg angelobt worden. Zu Mittag leistete Haslauer in der Präsidentschaftskanzlei vor laufenden Kameras zum dritten Mal das Gelöbnis. Zuvor hatten sich die beiden zu einem längeren Vier-Augen-Gespräch getroffen.

Brand im Europa-Park in Deutschland

Rust - Im Europa-Park in Rust ist Montagabend ein Brand ausgebrochen. Das genaue Ausmaß sei noch nicht klar, sagte eine Polizeisprecherin. Die Rauchsäule sei weithin zu sehen. Eine Sprecherin des größten Freizeitparks Deutschlands - nördlich von Freiburg gelegen - bestätigte das Feuer. Laut einem Augenzeugen ist die Attraktion "Zauberwelt der Diamanten" betroffen - dort wo Alpenexpress und Wildwasserbahn durchführen, sagte er.

Touristen-Tauchboot zu "Titanic"-Wrack vermisst

Boston/London - Ein Tauchboot, das gelegentlich Touristen zum Wrack der "Titanic" transportiert, wird im Atlantik vermisst. Derzeit werde vor der Küste der kanadischen Insel Neufundland nach dem Gefährt gesucht, teilte die Küstenwache in der US-Stadt Boston dem britischen Sender BBC am Montag mit.

Fünf Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Jenin - Bei einem heftigen Feuergefecht mit der israelischen Armee sind in Jenin im Westjordanland mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Dutzende Menschen seien durch Schüsse teils lebensgefährlich verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mit. Bei mindestens einem der Toten soll es sich um einen Kämpfer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad handeln. Einer der Verletzten soll ein palästinensischer Journalist sein.

Neuer Prozess gegen Nawalny begonnen

Moskau - Der neue Prozess gegen den bereits inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny wird in einem russischen Straflager unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Richter Andrej Suworow begründete das zum Prozessauftakt am Montag mit angeblichen Sicherheitsbedenken. Die Anwälte Nawalnys, der bereits seit zwei Jahren im Gefängnis sitzt und international als politischer Gefangener gilt, kritisierten diese Entscheidung.

Klima in Europa erwärmt sich immer schneller

Paris - Europa muss sich nach Einschätzung von UN- und EU-Klimaexperten aufgrund der Erderwärmung auf zunehmende tödliche Hitzewellen einstellen. Im vergangenen Jahr lag die Durchschnittstemperatur rund 2,3 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau, wie aus dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hervorgeht.

Polizei sucht nach Tod von Fußgängerin zweiten Autolenker

Mattsee - Nach dem Tod einer 19-jährigen Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Mattsee (Flachgau) am 17. Juni ist das Opfer am Montag obduziert worden. Wie die Staatsanwaltschaft Salzburg am Abend mitteilte, sei davon auszugehen, dass die junge Frau zunächst von einem Pkw gestreift und zu Boden geschleudert wurde. Aufgrund der diagnostizierten Verletzungen im Kopf-, Brust und Beinbereich dürfte die Frau in der Folge auch von einem nachkommenden Fahrzeug überrollt worden sein.

Stoltenberg erwartet keine NATO-Einladung an Ukraine

Berlin - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht nicht davon aus, dass die NATO den ukrainischen Wunsch nach einer formellen Einladung in das Bündnis schon beim bevorstehenden Gipfel im Juli erfüllen wird. "Beim Vilnius-Gipfel und in den Vorbereitungen auf den Gipfel diskutieren wir nicht, eine formelle Einladung auszusprechen", sagte Stoltenberg am Montag nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.

Wiener Börse schließt mit Kursverlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Montag 0,86 Prozent und schloss bei 3.157,41 Zählern. Auch die europäischen Leitbörsen starteten mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Das Geschäft zum Wochenauftakt gestaltete sich sehr ruhig. Die Wall Street blieb heute feiertagsbedingt geschlossen. Zudem fiel die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen ausgesprochen dünn aus und auch von Konjunkturdatenseite gab es keine stärkeren Impulse.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red