ÖGB startet in prominent besetzten Bundeskongress

Wien - Zum Aufgalopp des ÖGB-Bundeskongresses sind Dienstagvormittag die Fraktionskonferenzen gestartet worden. Bei den Sozialdemokraten wird dabei Josef Muchitsch zum neuen Vorsitzenden gewählt, bei den Christgewerkschaftern Romana Deckenbacher. Bei der FSG dominierten Angriffe auf die Regierung, speziell auf die ÖVP. Zudem wurde die Eintracht zwischen Gewerkschaft und SPÖ beschworen.

Konservativer Orpo in Finnland zum neuen Premier gewählt

Helsinki - Das finnische Parlament hat den früheren Finanzminister Petteri Orpo zum neuen Ministerpräsidenten des nordischen EU-Landes gewählt. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Reichstag von Helsinki sprach sich am Dienstag bei einer Abstimmung wie erwartet für den 53 Jahre alten Vorsitzenden der konservativen Nationalen Sammlungspartei aus. Präsident Sauli Niinistö wollte ihn am Nachmittag offiziell zum neuen Regierungschef ernennen.

Selenskyj: Keine Geländeverluste bei Gegenoffensive

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat bei ihrer laufenden Gegenoffensive Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge bisher keine Geländeverluste hinnehmen müssen. "In einigen Gebieten bewegen sich unsere Kämpfer vorwärts, in einigen Gebieten verteidigen sie ihre Positionen und halten den Angriffen und intensiven Attacken der Besatzer stand", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. "Wir haben keine Positionen verloren, nur befreit."

Nach Brand in Europa-Park technischer Defekt vermutet

Rust - Das Feuer im Europa-Park in Rust ist nach Angaben der Polizei sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden. Gesicherte Einschätzungen hierzu dürften jedoch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Ungeachtet dessen sollte der Park wieder seine Tore für Besucher öffnen. Es hätten alle Angebote wie etwa die Wasserattraktion "Rulantica" und die Hotels regulär geöffnet, teilte eine Sprecherin mit.

Jugendliche in Brasilien bei Amoklauf getötet

Rio de Janeiro - Bei einem Amoklauf an einer Schule im Süden von Brasilien hat ein Mann eine 16-Jährige getötet und einen weiteren Schüler schwer verletzt. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wurde der Schütze - früher selbst Schüler an der Schule in Londrina - festgenommen. Brasilianischen Medienberichten zufolge ist er 21 Jahre alt. Der verletzte Schüler wurde nach Angaben des Sicherheitsministeriums in ein Krankenhaus gebracht und schwebe in Lebensgefahr.

Geplanter Pride-Anschlag: Duo leugnet ernsthafte Absichten

St. Pölten/Wien - Die beiden in U-Haft befindlichen Verdächtigen im Alter von 14 und 17 Jahren bestreiten laut Staatsanwaltschaft St. Pölten mutmaßliche Anschlagspläne auf die Wiener Regenbogenparade am Wochenende. Die Jugendlichen "räumen die Teilnahme an Chats ein, bestreiten aber die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten", sagte Sprecher Leopold Bien am Dienstag zur APA. Die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde gegen die Haftentlassung eines 20-Jährigen eingelegt, wie auch der "Kurier" berichtete.

EU-Kommission fordert für EU-Budget Dutzende Milliarden mehr

Brüssel - Vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will die EU-Kommission das EU-Budget aufstocken. Dazu wird die Brüsseler Behörde laut dem Internetportal Politico am Dienstag die Mitgliedstaaten auffordern, Dutzende Milliarden Euro zusätzlich zum mehrjährigen Finanzrahmen beizutragen. Demnach sind 50 Mrd. Euro für die finanzielle Unterstützung der Ukraine, 15 Mrd. Euro für die Migrations- und Nachbarschaftspolitik und 10 Mrd. für den Wettbewerb gedacht.

Zöllner stellten 89 Reptilien am Flughafen Wien sicher

Wien/Schwechat - Beamten des Finanzministeriums ist am 23. Mai am Flughafen-Wien eine Großladung illegal transportierter Reptilien ins Netz gegangen. Dabei stellten die Zöllner bei einem 50-Jährigen 85 Geckos, zwei Schlangen sowie zwei Skorpione sicher. Der Gesamtwert liegt laut Finanzministerium bei rund 47.000 Euro. Der Tscheche hatte versucht die Reptilien von Äthiopien in seinem Gepäck durch den Grünkanal des Flughafens nach Österreich zu schmuggeln, hieß es vom Ministerium.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red