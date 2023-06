Verdächtiger bei Drohung in Osttiroler AMS angeschossen

Lienz - Ein Mann, der im Arbeitsmarktservice (AMS) in Lienz in Osttirol Dienstagmittag eine Mitarbeiterin bedroht hatte, ist bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz am Oberkörper angeschossen worden. Ein Beamter erlitt eine Stichverletzung. Wie es von der Polizeipressestelle zur APA hieß, wurde niemand lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde festgenommen und wie auch der Polizist ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Studie: Bei Tschetschenen erhöhtes Radikalisierungspotenzial

Wien - Eine von Kanzleramt und Innenministerium beauftragte Studie sieht bei Migranten aus dem Nordkaukasus (Tschetschenien) ein vergleichsweise erhöhtes Radikalisierungspotenzial. Untersucht wurden Extremismusformen bei Zuwanderern aus der Türkei, dem Westbalkan, dem Nordkaukasus und von arabischstämmigen Zuwanderern. Integrationsministerin Susanne Raab verwies auf die Notwendigkeit von Prävention, Innenminister Gerhard Karner will "moderne Befugnisse" für die Ermittlungsbehörden.

Geplanter Pride-Anschlag: Duo leugnet ernsthafte Absichten

St. Pölten/Wien - Die beiden in U-Haft befindlichen Verdächtigen im Alter von 14 und 17 Jahren bestreiten laut Staatsanwaltschaft St. Pölten mutmaßliche Anschlagspläne auf die Wiener Regenbogenparade am Wochenende. Die Jugendlichen "räumen die Teilnahme an Chats ein, bestreiten aber die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten", sagte Sprecher Leopold Bien am Dienstag zur APA. Die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde gegen die Haftentlassung eines 20-Jährigen eingelegt, wie auch der "Kurier" berichtete.

Die erste Hitzewelle bringt 35 Grad und kräftige Gewitter

Wien - Die erste Hitzewelle dieses Sommers hat nun auch Österreich erfasst. Temperaturen weit jenseits der 30 Grad stehen in den kommenden Tagen ins Haus, die Höchstwerte dürften am Donnerstag erreicht werden. Dann könnte sowohl im Osten als auch im Süden des Landes die 35 Grad-Marke erreicht werden, wobei sich aus heutiger Sicht nicht sagen lässt, wo genau mit den Hotspots zu rechnen ist, wie es bei Geosphere Austria am Dienstag auf APA-Anfrage hieß.

Einbrecher rasten mit Pkw in Juwelier-Auslage in Wien

Wien - Am Dienstag um 3.15 Uhr ist laut Polizei ein Einbruch in ein Juweliergeschäft im Donauzentrum in Wien-Donaustadt verübt worden. Dabei wurde ein gestohlenes Auto als Rammbock benutzt und Wertgegenstände gestohlen. Der Pkw wurde daraufhin vor der Auslage des Geschäfts angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Täter sind noch auf der Flucht.

Bildungsklima an Schulen bleibt im Mittelmaß

Wien - Die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte mit dem österreichischen Bildungssystem bleibt nach wie vor im Mittelmaß. Zu diesem Ergebnis kommt der am Dienstag präsentierte dritte Bildungsklima-Index der MEGA Bildungsstiftung. Insgesamt vergaben die befragten rund 3.000 Personen ein "Befriedigend". Eltern und Schüler griffen tendenziell zu etwas schlechteren Bewertungen als bei der letzten Erhebung 2021, Lehrer zu etwas besseren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red