ÖGB-Kongress gestartet

Wien - Der 20. ÖGB-Bundeskongress ist am Dienstagabend von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet worden. Beim feierlichen Auftakt gab es markige, wenn auch bekannte Forderungen. Präsident Wolfgang Katzian, der sich am Donnerstag der Wiederwahl stellt, lehnte Zurückhaltung bei der kommenden Lohnrunde vehement ab und verlangte Anti-Teuerungsmaßnahmen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bekannte sich zur Sozialpartnerschaft und forderte gegenseitiges Verständnis ein.

Verdächtiger bei Drohung in Osttiroler AMS angeschossen

Lienz/Innsbruck - Ein 40-Jähriger hat Dienstagmittag im Arbeitsmarktservice (AMS) in Lienz in Osttirol eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Beim darauffolgenden Polizeieinsatz wurde er im Hüftbereich angeschossen. Zuvor hatte der Mann einen Beamten mehrmals mit einem Messer attackiert und ihm eine Stichverletzung am Oberarm zugezogen. Wie die Polizei der APA mitteilte, wurde niemand lebensgefährlich verletzt. Der Einheimische wurde festgenommen und im Krankenhaus Lienz operiert.

Prozess gegen Trump in Dokumentenaffäre startet im August

Miami/Washington - Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in der Dokumentenaffäre soll bereits im Hochsommer starten. Wie aus Gerichtsdokumenten am Dienstag hervorgeht, hat US-Bundesrichterin Aleen M. Cannon in Miami die erste Verhandlung für den 14. August anberaumt. Ob dieser Termin hält, ist fraglich. Beobachter erwarten nämlich Verzögerungen durch Winkelzüge von Anklage und Verteidigung. Es handelt sich um das schwerwiegendste der derzeit gegen Trump laufenden Verfahren.

Mindestens 41 Tote bei Brand in Gefängnis in Honduras

Tegucigalpa - Bei einem Brand und Kämpfen in einem Frauengefängnis in Honduras sind nach vorläufigen offiziellen Angaben mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Es werde weiter ermittelt, sagte am Dienstag ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes dem Fernsehsender Televicentro. Die meisten Opfer hätten Verbrennungen erlitten. Das Gefängnis liegt in der Ortschaft T�mara rund 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tegucigalpa.

Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London

London - Zahlreiche Außenminister werden am Mittwoch bei einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in London erwartet. Im Mittelpunkt der zweitägigen Ukraine Recovery Conference steht die Frage, wie private Unternehmen zu Investitionen in das Land ermutigt werden können. Unter den Teilnehmern sind US-Außenminister Antony Blinken und seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock. Österreichs Chefdiplomat Alexander Schallenberg plant in London mehrere bilaterale Treffen.

Geplanter Pride-Anschlag: Duo leugnet ernsthafte Absichten

St. Pölten/Wien - Die beiden in U-Haft befindlichen Verdächtigen im Alter von 14 und 17 Jahren bestreiten mutmaßliche Anschlagspläne auf die Wiener Regenbogenparade am Wochenende. Die Jugendlichen "räumen die Teilnahme an Chats ein, bestreiten aber die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Leopold Bien. Für den Wiener Rechtsanwalt Andreas Schweitzer, der den 14-Jährigen vertritt, handelt es sich bei der Verdachtslage um "ein Politikum".

Österreich in Wettbewerbsvergleich abgerutscht

Wien - Österreich hat im jüngsten Ranking des Schweizer Management-Instituts IMD an Boden verloren, berichtet "Die Presse" online. Hohe Inflation, eine kräftige Steuerlast und die starke Abhängigkeit von fossilen Importen machen demnach den heimischen Standort für Unternehmen zunehmend unattraktiv. Die Austro-Volkswirtschaft rutschte im IMD-Ranking vom 20. auf den 24. Rang von 64 ab.

Vier Menschen bei Anschlag im Westjordanland getötet

Tel Aviv/Ramallah - Bei einem Anschlag nahe einer israelischen Siedlung im Westjordanland sind vier Menschen getötet worden. Mindestens ein palästinensischer Angreifer habe nahe einer Tankstelle das Feuer eröffnet, teilte das israelische Militär am Dienstag mit. Er sei vor Ort von einem Zivilisten "neutralisiert" worden. Unklar war zunächst, ob er getötet wurde. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden vier weitere Menschen teils schwer verletzt.

