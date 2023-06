Geplanter Waffenkauf eines Terrorverdächtigen blieb straflos

St. Pölten/Wien - Als der Leiter der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, am vergangenen Sonntag im Zusammenhang mit einem mutmaßlich geplanten Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade die Festnahme von drei Tatverdächtigen verkündete, verwies er darauf, einer der Burschen sei bereits im Fokus des Verfassungsschutzes gestanden. Mittlerweile ist klar, weshalb: der 17-Jährige dürfte schon 2022 versucht haben, über WhatsApp eine Kalaschnikow zu kaufen.

Zentralmatura fiel heuer an BHS etwas schlechter aus

Wien - Die Klausuren bei der Zentralmatura sind heuer an den AHS etwas besser ausgefallen als im Vorjahr, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) gab es dagegen vor allem in Mathematik mehr Fünfer. Nach Einrechnung der Jahresnoten bzw. der Kompensationsprüfungen blieben aber wie schon in den Vorjahren kaum mehr "Nicht Genügend" über, zeigen Daten des Bildungsministeriums.

Biden zählt Chinas Präsident Xi zum Kreis der "Diktatoren"

San Francisco - US-Präsident Joe Biden hat seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping bei einer Spendenveranstaltung der Demokratischen Partei verbal mit Diktatoren gleichgesetzt. Bei dem Empfang in Kalifornien sagte Biden am Dienstag, Xi sei im Februar verärgert gewesen, als ein chinesischer Ballon, der nach Einschätzung Washingtons Spionagezwecken diente, über die Vereinigten Staaten hinwegflog, bevor er von US-Militärjets abgeschossen wurde.

Offenbar "Klopfgeräusche" bei Suche nach Tauchboot hörbar

New York - Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot "Titan" im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art "Klopfgeräusche" in der Region registriert, in dem das Tauchboot vermutet werde, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN und das Magazin "Rolling Stone" in der Nacht zum Mittwoch zitierten.

Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London

London - Zahlreiche Außenminister werden am Mittwoch bei einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in London erwartet. Im Mittelpunkt der zweitägigen Ukraine Recovery Conference steht die Frage, wie private Unternehmen zu Investitionen in das Land ermutigt werden können. Unter den Teilnehmern sind US-Außenminister Antony Blinken und seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock. Österreichs Chefdiplomat Alexander Schallenberg plant in London mehrere bilaterale Treffen.

Energiekostenzuschuss für Non-Profit-Sektor

Wien - Der gemeinnützige Sektor erhält von der Regierung einen Energiekostenzuschuss. Die Unterstützungsmaßnahme, die am Mittwoch im Ministerrat beschlossen wird, hat ein Volumen von 140 Mio. Euro und richtet sich an gemeinnützige Organisationen sowie religiöse Einrichtungen, die nicht unternehmerisch tätig und daher beim Zuschuss für Unternehmen nicht antragsberechtigt sind.

