"Klopfgeräusche" bei Suche nach Tauchboot geortet

New York/Boston - Mögliche Lebenszeichen aus dem vermissten Tauchboot "Titan" haben Hoffnungen auf eine Rettung der fünfköpfigen Besatzung geschürt. Bei der Suche in der Nähe des "Titanic"-Wracks im Atlantik habe ein kanadisches Flugzeug "Unterwassergeräusche" registriert, teilte die US-Küstenwache in der Nacht auf Mittwoch mit. In der Region, in der das Gefährt vermutet wird, sei etwas wie Klopfgeräusche wahrgenommen worden.

Kika/Leiner: Neue Anläufe zur Klärung von Verkauf und Pleite

Wien/St. Pölten - Die Insolvenz des Möbelhauses Kika/Leiner zieht immer weitere Kreise, so verlangt die FPÖ nun einen U-Ausschuss im Parlament. Der AKV Europa berichtete Mittwochfrüh indes, dass das Insolvenzgericht einen besonderen Verwalter bestellt hat. Der Wiener Rechtsanwalt und Insolvenzrechtsexperte Stephan Riel soll medial kolportierte Vorwürfe aufarbeiten und allfällige Ansprüche gegen Gesellschafter und Organe sowie allfälliger Dritte von vor der Insolvenzeröffnung prüfen.

Sieben Schwerverletzte nach Gasexplosion in Paris

Paris - Bei einer mutmaßlichen Gasexplosion und dem dadurch entstandenen Brand in Paris sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen schwer verletzt worden. Neun weitere seien leicht verletzt, teilte die Präfektur mit. Auf Videos in den Online-Netzwerken ist zu sehen, dass die Fassade eines mehrstöckigen Hauses weitgehend eingestürzt ist. Sicherheitskräfte sperrten die Gegend in dem Viertel Val-de-Gr�ce im 5. Arrondissement weiträumig ab.

Putin bezeichnet ukrainische Gegenoffensive als schleppend

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Fortgang der ukrainischen Gegenoffensive am Mittwoch als schleppend bezeichnet. Zudem erleide die ukrainische Seite schwere Verluste, sagte Putin im Staatsfernsehen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Schwierigkeiten bei der Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen eingeräumt. Die Fortschritte auf dem Schlachtfeld seien "langsamer als gewünscht", sagte er in einem BBC-Interview.

Heftige Kritik an Ermittlungen gegen Kärntner Journalisten

Wien/Klagenfurt - Die Kärntner Staatsanwaltschaft geht gegen den freien Journalisten Franz Miklautz vor. Es wird wegen des "Beitrags zu Verletzung des Amtsgeheimnis und Verletzung des Datenschutzgesetzes" ermittelt. Auch wurden sein Computer und Handy sichergestellt, weil er auf Basis ihm zugespielter geheimer Unterlagen über Misswirtschaft rund ums Klagenfurter Rathaus berichtet hat. In der Branche und bei Rechtsexperten sorgt das Vorgehen für Entsetzen.

Ausschreitungen israelischer Siedler nach tödlichem Anschlag

Jenin - Nach einem tödlichen Anschlag auf Israelis im Westjordanland ist es dort am Mittwoch zu schweren Ausschreitungen wütender israelischer Siedler gegen Palästinenser gekommen. Hunderte Israelis setzten allein in der palästinensischen Ortschaft Turmus Aya Dutzende Fahrzeuge und Gebäude in Brand, wie die israelische Armee bestätigte. Auch eine Tankstelle stand Medienberichten zufolge in Flammen.

Opposition gegen "Murks" bei Krisensicherheitsgesetz

Wien - Die Opposition im Nationalrat hat ihre Ablehnung gegen das von der Regierung geplante Krisensicherheitsgesetz am Mittwoch bekräftigt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz warnten Vertreter von SPÖ, FPÖ und NEOS vor einem "Murks", der auch grundrechtliche Probleme in sich berge. Vor allem das Ausrufen einer Krise mit einfacher Mehrheit und das am Parlament vorbei störte die Sicherheitssprecher der drei Parteien. Das Bundesheer werde zudem zu einem Hilfswerk degradiert.

Schlechte Führung vertreibt die Beschäftigten

Wien - Kurzzeitiger Stress kann aktivierend sein und sich positiv auf die Leistung auswirken. "Wird aus der Ausnahme allerdings ein Dauerzustand, den die Führungskraft nicht durch Unterstützung abfedert, kann Stress mittelfristig krank machen", so das Meinungsforschungsinstitut Gallup. In Österreich fühlen sich 36 Prozent im Job gestresst, zeigt der Report "State of the Global Workplace 2023". Das erhöht die Wechselbereitschaft. Gefühlter Stress komme nicht von ungefähr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red