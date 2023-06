Besatzung von Tauchboot "Titan" laut US-Küstenwache tot

Boston/St. John's - Die US-Küstenwache geht vom Tod der fünf Insassen des Tauchboots "Titan" aus. Er spreche den Familien der Opfer sein tiefes Beileid aus, sagte Sprecher John Mauger am Donnerstag in Boston. Die in der Nähe des "Titanic"-Wracks gefundenen Trümmerteile gehören der US-Küstenwache zufolge zum verschollenen Tauchboot "Titan". Damit sei belegt, dass es keine Überlebenschance für die fünf Vermissten mehr gebe.

Katzian bleibt ÖGB-Präsident

Wien - Wolfgang Katzian bleibt Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Der 66-Jährige erhielt zum Abschluss des 20. Bundeskongresses des ÖGB am Donnerstag 90.4 Prozent der Delegiertenstimmen und damit ein ähnliches Ergebnis wie 2018. Vor fünf Jahren hatten den ehemaligen GPA-Chef knapp 91 Prozent unterstützt. Zu Vize-Präsidentinnen gewählt wurden neuerlich Korinna Schumann (97,2 Prozent) und erstmals Romana Deckenbacher (95 Prozent), die auf Norbert Schnedl folgt.

Ermittlungen gegen Journalist Franz Miklautz eingestellt

Klagenfurt/Graz - Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Kärntner Journalisten Franz Miklautz durch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt werden eingestellt. Das teilte die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Graz am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit. Die OStA habe im Einvernehmen mit dem Justizministerium eine entsprechende Weisung erteilt: Ein Ermittlungen rechtfertigender Verdacht "war nicht anzunehmen", hieß es in der Aussendung.

Wiener Donauinselfest feiert Jubiläumsausgabe

Wien - Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine Jubiläumsausgabe. Bei der 40. Auflage sind bis Sonntag bei gratis Eintritt unter anderen Michael Patrick Kelly, Silbermond, The BossHoss, Bonnie Tyler und RAF Camora auf der großen Festbühne zu sehen. Jazz Gitti lädt zur Schlagerbühne, Angelika Niedetzky sowie Christoph Fritz geben Humoristisches zum Besten und Royal Republic liefern rockigere Klänge. Das Wetter dürfte mitspielen, soll es doch warm und freundlich werden.

Kiew: Offensive schreitet in Südukraine voran

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben bei seiner Offensive im Süden des Landes weitere Geländegewinne erzielt. "Im Süden gehen die Angriffe unserer Streitkräfte weiter, wir kommen schrittweise voran, haben teilweise Erfolg, drängen den Gegner zurück und begradigen die Front", schrieb die Vizeverteidigungsministerin in Kiew, Hanna Maljar, auf ihrem Telegram-Kanal. Demnach laufen die Angriffe in Richtung Melitopol und Berdjansk.

60 Milliarden Euro für Wiederaufbau der Ukraine zugesagt

London - Bei einer internationalen Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine haben ausländische Geber 60 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Wirtschaft des kriegszerstörten Landes zugesagt. "Wir hatten nicht vorgesehen, dass dies eine Geberkonferenz sein sollte", sagte der britische Außenminister James Cleverly am Donnerstag zum Abschluss der Konferenz. "Dennoch können wir heute insgesamt 60 Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine verkünden."

Pompöser Staatsbesuch aus Indien: Biden empfängt Modi

Washington - Mit einem pompösen Empfang des indischen Premierministers Narendra Modi als Staatsgast in den USA hat Präsident Joe Biden das bevölkerungsreichste Land der Erde umworben. Bei einem bilateralen Treffen der beiden sollten am Donnerstag nach Angaben der US-Seite mehrere wirtschaftliche und militärische Vereinbarungen beschlossen werden, unter anderem der Verkauf von US-Drohnen an Indien.

"Austro-Nobelpreis" für Quanten-KI-Grenzgänger Briegel

Wien/Innsbruck - Der mit 1,5 Millionen Euro höchstdotierte Wissenschaftspreis des Landes - der oft als "Austro-Nobelpreis" betitelte Wittgenstein-Preis - geht an den theoretischen Quantenphysiker Hans Jürgen Briegel von der Universität Innsbruck. Der deutsche Wissenschafter nahm die Auszeichnung des Wissenschaftsfonds FWF am Donnerstagabend in Wien in Empfang. Acht Nachwuchsforscher erhielten mit jeweils bis zu 1,2 Mio. Euro dotierte START-Preise.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red