Ukraine sieht Gegenoffensive noch nicht im vollem Gange

Kiew (Kyjiw) - Im Rahmen ihrer Gegenoffensive steckt die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weiter in der Abtast-Phase und hat die Hauptkräfte noch nicht eingesetzt. "Jeder will augenblicklich und sofort einen großen Sieg", sagte der Kommandant der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, der britischen Zeitung "Guardian" am Freitag. Der zum Sieg führende Prozess brauche jedoch eine gewisse Zeit, da auf beiden Seiten viele Kräfte und viel Material konzentriert seien.

Wagner-Chef: Russen sollen sich seinen Kämpfern anschließen

Moskau - Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, hat zu einem Umsturz in seinem Land aufgerufen. Prigoschin rief die Bürger Russlands am Freitag auf, sich seinen "25.000" Kämpfern anzuschließen, um "dem Chaos ein Ende zu bereiten". Er betonte zugleich, dass es sich dabei nicht um einen Militärputsch handle, sondern um einen "Marsch für Gerechtigkeit". Zuvor hatte er der russischen Armee vorgeworfen, eine "sehr große" Zahl an Wagner-Söldnern getötet zu haben.

Klagenfurter Koalition wegen Causa Miklautz geplatzt

Klagenfurt - Die Klagenfurter SPÖ hat wegen des - mittlerweile eingestellten - Verfahrens der Staatsanwaltschaft gegen den Kärntner Journalisten Franz Miklautz die Koalition im Gemeinderat aufgekündigt. Das berichteten "Die Presse" und die "Kleine Zeitung" am Freitagabend online. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) verfügt damit über keine Mehrheit mehr. Die Stadt Klagenfurt hatte den Journalisten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

40. Donauinselfest startete mit Regen, Wind und RAF Camora

Wien - Das Wiener Donauinselfest ist am Freitag bei lebhaftem Wind und einem Mix aus Regen und Wolken in seine Jubiläumsausgabe gestartet. Zum Auftakt der 40. Auflage sollte auf der heute von FM4 kuratierten Festbühne RAF Camora zu späterer Stunde für starken Publikumszulauf sorgen. Davor überzeugte Paula Hartmann mit einem Mix aus Pop und Hip Hop und politischen Tönen, während Greeen auf entspannte, positive Rap-Klänge setzte.

Außenminister fordern Tempo bei EU-Beitritt des Westbalkans

Göttweig - Österreich und sechs weitere EU-Länder fordern, den EU-Beitritt der Westbalkanstaaten "mit neuem Elan voranzutreiben und zu beschleunigen". Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine Kollegen aus Kroatien, Tschechien, Griechenland, Italien, Slowakei und Slowenien verabschiedeten am Freitag beim Europaforum Wachau eine "Göttweiger Erklärung". Sie verlangen darin "eine schrittweise und beschleunigte Integration mit konkreten Umsetzungsschritten bis 2024 und danach".

Israels Armee räumt "Versagen" bei Siedler-Angriffen ein

Jerusalem - Die israelische Armee hat eingeräumt, bei der Verhinderung eines Angriffs jüdischer Siedler auf das palästinensische Dorf Turmus Ayya mit einem Toten im besetzten Westjordanland am Dienstag "versagt" zu haben. "Wir hatten bei der ersten Angriffswelle nicht genügend Kräfte vor Ort", sagte der Armeesprecher Daniel Hagari am Freitag. "Dieses Mal haben wir versagt." Israels Inlandsgeheimdienst Shin Beth nahm nach Medienberichten drei Tatverdächtige fest.

Sven Hergovich stellt sich Wahl zum Vorsitzenden der SPÖ NÖ

St. Pölten - Die SPÖ Niederösterreich erhält am Samstag offiziell einen neuen Vorsitzenden. Sven Hergovich stellt sich beim außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten dem Votum der etwa 400 Delegierten. Der 34-Jährige löst den um 30 Jahre älteren Franz Schnabl ab, der seit Juni 2017 an der Spitze der Partei stand und nach dem historisch schlechtesten Ergebnis bei der Landtagswahl seinen Sessel geräumt hat. Auch der neue SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler wird erwartet.

