Streit mit Wagner eskaliert, Putin spricht von "Meuterei"

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der Machtkampf zwischen dem russischen Militärunternehmer Jewgeni Prigoschin und der Staatsführung in Moskau eskaliert zu einer der schwersten innenpolitischen Krisen Russlands seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor 16 Monaten. Präsident Wladimir Putin bezeichnete in einer kurzfristig anberaumten TV-Ansprache Prigoschins Vorgehen als Meuterei.

Luftalarm in der gesamten Ukraine

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine ist in der Nacht auf Samstag im ganzen Land Luftalarm ausgelöst worden. Aus mehreren Städten gab es in der Folge Berichte über Explosionen. Im ostukrainischen Charkiw habe es mindestens drei Einschläge gegeben, unter anderem in eine Gasleitung, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. Aus der Hauptstadt Kiew hieß es, Raketenteile seien auf einen Parkplatz in einem zentralen Bezirk gestürzt.

NEOS erteilen "Ampel" wegen Vermögenssteuern Abfuhr

Wien - Der stellvertretende NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak hat einer "Ampel" unter den von der SPÖ genannten Koalitionsbedingungen eine Absage erteilt. Auf Twitter monierte er, dass der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Philip Kucher sich eine Ampelkoalition mit NEOS und Grünen wünsche und gleichzeitig Vermögenssteuer und Arbeitszeitverkürzung zu Koalitionsbedingungen mache. Mit den NEOS gebe es weder das eine noch das andere, teilte er mit.

Kanada leitet Untersuchung der "Titan"-Tragödie ein

Ottawa - Nach dem bestätigten Tod der fünf Insassen im Tauchboot "Titan" nahe dem "Titanic"-Wrack hat Kanada eine Untersuchung der Tragödie eingeleitet. Die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde (TSB) teilte am Freitag (Ortszeit) mit, man werde "eine Sicherheitsuntersuchung zu den Umständen dieses Einsatzes durchführen". Die von dem Privatunternehmen Oceangate betriebene "Titan" war von einem unter kanadischer Flagge fahrenden Mutterschiff an ihren Einsatzort gebracht worden.

Mehrheit laut Umfrage weiterhin gegen Tempo 100

Wien - 38 Prozent der Befragten haben sich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research im Auftrag des Nachrichtenmagazins "profil" (800 Befragte, Schwankungsbreite 3,5 Prozent) für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h auf der Autobahn ausgesprochen. Das bedeutet eine Steigerung um 14 Prozentpunkte, zeigten sich im vergangenen Jahr doch nur 24 Prozent damit einverstanden. 57 Prozent der Befragten lehnen Tempo 100 allerdings weiterhin ab.

US-Richter entscheidet in Diesel-Skandal für Volkswagen

San Francisco - Ein US-Gericht hat in einem Prozess im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal zugunsten von Volkswagen entschieden. Laut Bezirksrichter Charles Breyer in San Francisco konnten Salt Lake County in Utah und Hillsborough County in Florida nicht beweisen, dass Volkswagen gegen ihre Vorschriften gegen Manipulationen an den Emissionskontrollsystemen von Fahrzeugen verstoßen hat. Ein VW-Anwalt sagte, dass mit dem Urteil die Diesel-Rechtstreitigkeiten in den USA zum Ende kommen dürften.

17-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Salzburg

Unken - In Salzburg hat sich im Bereich Hallenstein am Freitagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 17-jähriger einheimischer Pkw-Lenker, der mit drei Freunden im Alter zwischen 15 und 16 Jahren auf der Bundesstraße B178 in Richtung Unken unterwegs war, in einem kurvenreichen Teil der Straße von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

