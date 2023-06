Streit mit Wagner eskaliert, Putin spricht von "Meuterei"

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der Machtkampf zwischen dem russischen Militärunternehmer Jewgeni Prigoschin und der Staatsführung in Moskau eskaliert zu einer der schwersten innenpolitischen Krisen Russlands seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor 16 Monaten. Präsident Wladimir Putin bezeichnete in einer kurzfristig anberaumten TV-Ansprache Prigoschins Vorgehen als Meuterei.

Machtkampf in Russland - Nehammer besorgt wegen Atomwaffen

Göttweig - Die Ereignisse in Russland beschäftigten am Samstag auch die Teilnehmer des "Europaforums" in Göttweig. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich besorgt: "Atomwaffen dürfen nicht in die falschen Hände gelangen", sagte er. Er stehe in Kontakt mit EU-Kollegen, und die westlichen Geheimdienste würden die Lage in Russland laufend analysieren.

Tote und Verletzte nach russischem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Das teilte die dortige Staatsanwaltschaft mit. Infolge des Angriffs seien ein Wohn-Hochhaus im Solomjanskyj-Viertel getroffen und drei Stockwerke beschädigt worden. Durch die Druckwelle seien auch Dutzende geparkte Autos beschädigt worden. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

SPÖ Niederösterreich wählt bei Landesparteitag neuen Chef

St. Pölten - Die SPÖ NÖ wählt am Samstag bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten ihren neuen Vorsitzenden. Sven Hergovich stellt sich zum ersten Mal dem Votum der Sozialdemokraten. Der 34-Jährige wurde gemeinsam mit dem neuen SPÖ-Bundeschef Andreas Babler, der ebenfalls eine Rede halten wird, mit Standing Ovations begrüßt. "Wir stehen am Beginn eines neuen Weges, der uns auch zu neuer Stärke führen wird", sagte Hergovich. Er will als "Kontroll-Landesrat" agieren.

Wegen Darknet-Deals Festgenommener an USA ausgeliefert

Wien - Ein im Herbst 2022 in Wien festgenommener Serbe, der seit Ende 2019 im Darknet in großem Stil illegal Betäubungsmittel, darunter Opioide, Stimulanzien, Psychedelika und verschreibungspflichtige Medikamente verkauft haben soll, ist an die USA ausgeliefert worden. Das gab das US-Justizministerium am Freitag (Ortszeit) in einer Presseaussendung bekannt.

NEOS erteilen "Ampel" wegen Vermögenssteuern Abfuhr

Wien - Der stellvertretende NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak hat einer "Ampel" unter den von der SPÖ genannten Koalitionsbedingungen eine Absage erteilt. Auf Twitter monierte er, dass der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Philip Kucher sich eine Ampelkoalition mit NEOS und Grünen wünsche und gleichzeitig Vermögenssteuer und Arbeitszeitverkürzung zu Koalitionsbedingungen mache. Mit den NEOS gebe es weder das eine noch das andere, teilte er mit.

Kanada leitet Untersuchung der "Titan"-Tragödie ein

Ottawa - Nach dem bestätigten Tod der fünf Insassen im Tauchboot "Titan" nahe dem "Titanic"-Wrack hat Kanada eine Untersuchung der Tragödie eingeleitet. Die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde (TSB) teilte am Freitag (Ortszeit) mit, man werde "eine Sicherheitsuntersuchung zu den Umständen dieses Einsatzes durchführen". Die von dem Privatunternehmen Oceangate betriebene "Titan" war von einem unter kanadischer Flagge fahrenden Mutterschiff an ihren Einsatzort gebracht worden.

17-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Salzburg

Unken - In Salzburg hat sich im Bereich Hallenstein am Freitagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 17-jähriger einheimischer Pkw-Lenker, der mit drei Freunden im Alter zwischen 15 und 16 Jahren auf der Bundesstraße B178 in Richtung Unken unterwegs war, in einem kurvenreichen Teil der Straße von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

