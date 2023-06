Prigoschin beordert Wagner-Truppen zurück in Stützpunkte

Moskau/Minsk/Wien - Der russische Militärunternehmer Jewgeni Prigoschin beordert seine Wagner-Truppen zurück in ihre Stützpunkte. Damit wolle er Blutvergießen vermeiden, heißt in einer Audio-Botschaft von Prigoschin am Samstag. "Unsere Kolonnen drehen um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück", sagte er in einer von seinem Pressedienst auf Telegram veröffentlichten Sprachnachricht.

Hergovich zum neuen Chef der SPÖ NÖ gewählt

St. Pölten - Der Generationenwechsel an der Spitze der SPÖ Niederösterreich ist vollzogen: Sven Hergovich wurde am Samstag bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten mit 96,2 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 34-Jährige folgt damit auch offiziell auf den 30 Jahre älteren Franz Schnabl. Der neue Landesparteichef machte eine "Kampfansage an das schwarz-blaue System". Hergovich und Bundesvorsitzender Andreas Babler erhielten Standing Ovations.

Erneut Siedlergewalt gegen Palästinenser im Westjordanland

Ramallah - Im besetzten Westjordanland ist es am Samstag erneut zu Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser gekommen. Mehrere Dutzend Israelis drangen nach Medienberichten in eine Ortschaft nördlich von Ramallah ein und setzten dort Fahrzeuge und Gebäude von Palästinensern in Brand. Die israelische Armee teilte mit, es sei zu Konfrontationen zwischen Israelis und Palästinensern gekommen. Sicherheitskräfte seien im Einsatz, um diese zu beenden.

Wegen Darknet-Deals Festgenommener an USA ausgeliefert

Wien - Ein im Herbst 2022 in Wien festgenommener Serbe, der seit Ende 2019 im Darknet in großem Stil illegal Betäubungsmittel, darunter Opioide, Stimulanzien, Psychedelika und verschreibungspflichtige Medikamente verkauft haben soll, ist an die USA ausgeliefert worden. Das gab das US-Justizministerium am Freitag (Ortszeit) in einer Presseaussendung bekannt.

Tote und Verletzte nach russischem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Das teilte die dortige Staatsanwaltschaft mit. Infolge des Angriffs seien ein Wohn-Hochhaus im Solomjanskyj-Viertel getroffen und drei Stockwerke beschädigt worden. Durch die Druckwelle seien auch Dutzende geparkte Autos beschädigt worden. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

NEOS erteilen "Ampel" wegen Vermögenssteuern Abfuhr

Wien - Der stellvertretende NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak hat einer "Ampel" unter den von der SPÖ genannten Koalitionsbedingungen eine Absage erteilt. Auf Twitter monierte er, dass der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Philip Kucher sich eine Ampelkoalition mit NEOS und Grünen wünsche und gleichzeitig Vermögenssteuer und Arbeitszeitverkürzung zu Koalitionsbedingungen mache. Mit den NEOS gebe es weder das eine noch das andere, teilte er mit.

