Krisenkabinett der Bundesregierung tagt zu Russland

Wien/Moskau - Angesichts des Machtkampfs in Russland hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für Sonntag das Krisenkabinett der Regierung einberufen. Das Kabinett wird um 10.00 Uhr im Verteidigungsministerium zusammentreten, wie es in der Früh vom Bundeskanzleramt zur APA hieß. Frühestens um 11 Uhr soll es dann auch Statements des Kanzlers und von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) geben. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte die Einberufung des Krisenkabinetts via Twitter.

Rekordzuwächse bei erneuerbarer Energie

Wien - Die Energiewende hin zu erneuerbarer Energie zeichnet sich nun auch deutlich in Österreich ab. Der Trend gehe weg von fossiler Energie hin zu Biomasseöfen, Wärmepumpen sowie Photovoltaik- und Windkraftanlagen, geht aus der aktuellen Markterhebung des Klimaschutzministeriums zum Energiemarkt hervor. So würden Förderungen wie "Raus aus Öl und Gas" oder für Photovoltaik und Windkraftanlagen angenommen, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit.

Parlamentswahl in Griechenland angelaufen

Athen - In Griechenland haben am Sonntagmorgen (7.00 Uhr Ortszeit, 6.00 Uhr MESZ) die Parlamentswahlen begonnen. Als klarer Favorit gilt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Die oppositionelle Linkspartei Syriza mit dem ehemaligen Regierungschef Alexis Tsipras (2015-2019) als Spitzenkandidat dürfte den Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft werden.

Medizinstudium-Änderungen für EU-Rechtsexperten aussichtslos

EU-weit/Brüssel/Innsbruck - Der an der Universität Innsbruck lehrende EU-Rechtsexperte Peter Hilpold sieht momentan für Österreich keine Chancen, gegen sogenannte "Numerus-Clausus-Flüchtlinge" aus Deutschland vorzugehen. Er sah im APA-Gespräch keinerlei Anzeichen, "dass der EuGH nach seinem Urteil aus dem Jahr 2005 eine Wende machen würde." Niederösterreichs LH Johanna Mikl-Leitner hatte sich zuletzt für Änderungen ausgesprochen, Kanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) bezeichnete es als "möglichen Baustein".

Ukrainische Streitkräfte melden Gewinne westlich von Donezk

Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben von Oleksandr Tarnawskij, dem ukrainischen Kommandeur an der Südfront, haben die ukrainischen Streitkräfte am Wochenende ein Gebiet in der Nähe von Krasnogorowka, westlich des von Russland besetzten Zentrums von Donezk, befreit. Dem Kommandanten zufolge sei das Gebiet zuvor unter russischer Kontrolle gewesen, seit von Moskau unterstützte Separatisten es 2014 eingenommen hatten. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Hitzewelle in China mit über 40 Grad

Peking - Im Norden Chinas hat das Thermometer schon den dritten Tag in Folge die 40-Grad-Marke überschritten. Deswegen wurde in der Hauptstadt Peking sowie in Teilen der nahe gelegenen Provinzen Hebei, Henan, Shandong, in der Inneren Mongolei und in Tianjin die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Es wird erwartet, dass die Hitzewelle in Nordchina bis Montag abklingt, bevor sie sich im Laufe der Woche wieder verstärken könnte.

Karas: Umschichtung von EU-Budget nicht möglich

Göttweig - Der Erste Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), hat Forderungen der österreichischen Regierung zurückgewiesen, vorhandene Budgetmittel zu Deckung des gestiegenen EU-Finanzierungsbedarfs einzusetzen und umzuschichten. Dies sei "nicht möglich, weil 95 Prozent aller Gelder der Europäischen Union in genehmigte Projekte in den Gemeinden, Regionen und die Mitgliedstaaten fließen", sagte Karas am Rande des Europaforum Göttweig gegenüber der APA.

SORA-Studie zeigt Diskriminierung am Wohnungsmarkt

Wien - Eine SORA-Studie im Auftrag der Gleichbehandlungsanwaltschaft zeigt rassistische Diskriminierung am Wohnungsmarkt. Anfang 2023 wurden 157 Inserate in Graz, Wien, Innsbruck und Linz von zwei Testpersonen mit fiktiven Biografien kontaktiert. "Muhammad Asif" erhielt in 50 Prozent eine Zusage für einen Besichtigungstermin. Fast jede fünfte Absage wurde damit begründet, dass die Wohnung bereits vergeben sei. "Michael Gruber", der immer nach Asif anrief, erhielt immer einen Termin.

